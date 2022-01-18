Световой год – это "очень долго" или "очень далеко"? Что это вообще за понятие?

Прежде всего: световой год – это не время, а расстояние. Об этом и немного больше – коротко для тех, кто начинает интересоваться астрономией.

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Самое интересное о световом году

Световые годы требуются астрономам для измерения расстояний, разумеется, астрономических. Для адекватного измерения. Ведь применять в космических масштабах привычные на Земле метры и километры – дело неблагодарное (цифры просто будут очень и очень большими).

Итак, световой год – это мера астрономического расстояния, а именно:

Расстояние, которое за один земной год свет (фотоны) проходит через вакуум со скоростью 299 миллионов 792 тысячи 458 метров в секунду.

На земной счет – это примерно 9,7 триллиона километров.

То есть, пространство к звездам удобно измерять временем, которое нужно свету, чтобы пройти через это пространство.



Световой год – это не о времени, а об расстоянии / Фото unsplash

Интересные факты о световых годах, которые помогут понять их концепцию

Туманность Ориона от нас – на расстоянии 7 861 000 000 000 миль. Трудно понять и разобрать на глаз, не правда ли? В световых годах все выглядит проще – "всего" 1300.

Ближайшая к нашему Солнцу звезда, Проксима Центавра, расположена на расстоянии 4,2 светового года. То есть, свету этой звезды нужно где-то 4 года с хвостиком, чтобы достичь нас.

Диаметр известной Вселенной учёные оценивают в 28 миллиардов световых лет.

учёные оценивают в 28 миллиардов световых лет. Ближайшая к нам спиральная галактика (Андромеда) лежит на расстоянии от Земли в 2,5 миллиона световых лет.

Самой дальней известной (которую можно обнаружить с Земли) галактикой является GN-z11. Расстояние до нее – 13,4 миллиарда световых лет.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.