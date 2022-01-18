Передусім: світловий рік – це не про час, а про відстань. Про це та трохи більше – коротко для тих, хто починає цікавитися астрономією.

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Найцікавіше про світловий рік

Світлові роки потрібні астрономам для вимірювання відстаней, зрозуміло, астрономічних. Для адекватного вимірювання. Адже застосовувати у космічних масштабах звичні на Землі метри й кілометри – справа невдячна (цифри просто будуть дуже й дуже великими).

Отже, світловий рік — це міра астрономічної відстані, а саме:

Відстань, яку за один земний рік світло (фотони) проходить через вакуум зі швидкістю 299 мільйонів 792 тисяч 458 метрів за секунду.

На земний лік – це приблизно 9,7 трильйона кілометрів.

Себто, простір до зірок зручно вимірювати часом, який потрібен світлу, щоб пройти через цей простір.



Світловий рік – це не про час, а про відстань / Фото unsplash

Цікаві факти про світлові роки, які допоможуть зрозуміти це поняття

Туманність Оріона від нас – на відстані 7 861 000 000 000 000 миль. Важко зрозуміти й розібрати на око, чи не так? У світлових роках все має простіший вигляд – "усього" 1300.

Найближча до нашого Сонця зірка, Проксима Центавра, розташована на відстані 4,2 ​​світлового року. Тобто світлу цієї зірки потрібно десь 4 роки з хвостиком, щоб досягти нас.

Діаметр відомого Всесвіту вчені оцінюють у 28 мільярдів світлових років.

вчені оцінюють у 28 мільярдів світлових років. Найближча до нас спіральна галактика (Андромеда) лежить на відстані від Землі у 2,5 мільйона світлових років.

Найдальшою відомою (яку можна виявити з Землі) галактикою є GN-z11. Відстань до неї – 13,4 мільярда світлових років.