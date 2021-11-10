Далеко не только Шотландия: страны, в которых мужчины охотно одевают юбки

Если ты слышишь словосочетание "мужчина в юбке", какая в мыслях возникает первая ассоциация? Конечно, шотландец в килте (чаще всего еще и с волынкой в руках).

На самом же деле далеко не только в Шотландии мужчины надевают юбки. Такая форма одежды традиционна и привычна и в других регионах мира – сейчас о них и расскажем.

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Юбка – это не одежда только для женщин

В настоящее время принято в большинстве культур считать, что юбка – элемент женского гардероба. Но история знает немало народов, в которых мужчины одевали именно юбки – и это совсем не мешало им быть воинами, защитниками, добытчиками и всем остальным, традиционно приписываемым представителям этого пола.

Некоторые из культур сохранили традицию одевать юбку и по сей день. Вот некоторые из них, о которых говорит нам Wikipedia:

В Индии мужчины надевают юбку мунду или лунги (это длинный кусок ткани, которым оборочивают бедра).

В Греции военные гвардейцы носят форму с юбкой (фустанеллой) из 400 складок – в память о 400 годах османского порабощения.

В Индонезии, Шри-Ланке, Малайзии и Сингапуре сохранилась традиция одевать саронг – эти юбки обеспечивают хорошую вентиляцию мужчинам в жарком климате.



Йеменские мужчины без кинжала и юбки из дома не выходят / Фото guillaumepetermann

В Йемене же мужчину без джамбии и футы (кинжала и юбки) вообще никто серьезно не воспринимает.

В Кении надевают кикой, в Бирме – лончжи, на Гавайях – кикепы, на Фиджи – сулу (что, к слову, обязательно для чиновников и полицейских).

А еще юбки одевают в Саудовской Аравии (изар), в Сомали (макавис саронг), в Таиланде (каомач), Камбодже (сампот), на Филиппинах (малонг), Таити (пареу) и Тонга (тупену).