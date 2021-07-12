Миллионной армии подписчиков Кэтрин Зета-Джонс сказочно повезло на этой неделе. Британская актриса решила не просто показать свою роскошную фигуру, а сделала это оригинальным способом. Для этого 51-летняя красотка показала выдающеюся гибкость в купальнике.
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"Просто как утро воскресенья", – написала она под постом.
Подписчики за считанные часы поставили более 800 тысяч лайков под публикацией актрисы. А еще они были максимально щедрыми на комментарии и комплименты. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Вау, имеешь потрясающий вид";
- "Чрезвычайно крутая";
- "Ничего себе. Фантастическая";
- "Очень сексуальная";
- "Твоя фигура поражает";
- "Невероятное тело, Кэтрин";
- "Ты всегда была моей фавориткой".
Нам тоже безумно нравится роскошная Кэтрин Зета-Джонс. Поэтому мы буквально призываем тебя не только поставить лайк актрисе, но и подписаться на нее. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от красавицы?
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