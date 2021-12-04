На горячем фото, которое Кармелла Роуз выложила в сети, она позирует совершенно обнаженной. Из одежды, если это можно так назвать, на ней блестящая краска и макияж. Это то, чем можно любоваться целую вечность.
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Поэтому мы не удивлены, что подписчики красавицы активно реагировали на кадр. Они не только оставили множество лайков, но и максимальное количество комментариев. Все для того, чтобы воспевать роскошную модель:
- "Я одержим тобой";
- "Мне очень нравится";
- "Люблю тебя, крошка";
- "Ты завораживаешь меня";
- "Моя королева";
- "Ты очень и очень красивая";
- "Какая же ты крутая";
- "Эти глаза притягивают, как магнит".
Голая Кармелла Роуз взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Роуз
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Нам так и хочется, чтобы с каждым днем армия поклонников Кармеллы Роуз только росла. Так что призываем тебя не полениться подписаться на модель. Тебе не тяжело, а ей однозначно будет приятно.