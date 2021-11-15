На серии фото, которыми поделилась в сети Джада Фолча, красавица позирует в откровенном нижнем белье. Дополняют образ черные свободные штаны, которые дарят немного бунтарства. Именно такой и любят тату-мастера ее подписчики, а также мы в редакции.

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Кадры за считанные часы собрали тысячи лайков, а также множество комментариев. Подписчики красавицы были максимально щедры на комплименты, некоторыми из них мы с тобой поделимся:

"Ты самая крутая из всех девушек в сети";

"Твоя форма и сексуальность поражают";

"От этого зрелища просто невозможно оторвать взор";

"Ты просто невероятная";

"В совершенства теперь есть имя";

"Я влюблен в тебя по самые уши".



Горячие фото Джади Фолчи вызывают восторг у ее подписчиков / Фото с инстаграма Фолчи



Горячие фото Джади Фолчи вызывают восторг у ее подписчиков / Фото с инстаграма Фолчи

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