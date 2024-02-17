Раньше запихивал в ноздри 45 спичек: датчанин побил свой сумасшедший рекорд – забавное видео

Люди делают множество удивительных и несколько безумных вещей, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Например, наш герой, который для этого запихнул себе в ноздри 68 спичек.

Итак, знакомьтесь, это 39-летний Питер фон Танген Бусков. Он из Дании. И он накануне установил новый мировой рекорд по наибольшему количеству спичек в носу. Да-да, мы тоже удивлены, что такой вообще есть.

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Был первым, кто установил рекорд

Питер – человек последовательный. Он был первым, кто этот рекорд установил. Тогда он запихнул себе в ноздри 45 спичек. Причем мужчина рассказывал, что это было отнюдь не больно.

На удивление, это было совсем не больно. У меня достаточно большие ноздри и достаточно эластичная кожа. Я уверен, что это очень помогло,

– объясняет секрет успеха Питер.

Как Питер устанавливал рекорд: смотрите на видео

Известно, что работает наш герой в сфере бизнес-администрирования. В его планах вскоре возобновить преподавание обществоведения в средней школе. А к этому вызову он пришел, когда подумал о различных "веселых рекордах", которые он сам мог бы побить.

По словам нашего героя, соответствующая идея была "немного случайной". Он просто никогда не собирался что-то запихивать себе в нос. Даже тогда, когда был еще ребенком.

Он признал, что его ноздри были максимально загруженными 68 спичками. В то же время наш герой не исключает, что в будущем поставит новый рекорд.

Для меня увеличение объема потребует определенных тренировок, или, возможно, мой нос вырастет с возрастом,

– готовит себя он.

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Сам Питер добавил, что он вырос на книгах Книги рекордов Гиннеса. Поэтому, он очень обрадовался, что смог установить свой собственный мировой рекорд.