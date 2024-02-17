Отже, знайомтеся, це 39-річний Пітер фон Танген Бусков. Він з Данії. І він напередодні встановив новий світовий рекорд з найбільшої кількості сірників у носі. Так-так, ми теж здивовані, що такий узагалі є.

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Був першим, хто встановив рекорд

Пітер – чоловік послідовний. Він був першим, хто цей рекорд встановив. Тоді він запхав собі до ніздрів 45 сірників. Причому чоловік розповідав, що це було аж ніяк не боляче.

На диво, це було зовсім не боляче. У мене досить великі ніздрі і досить еластична шкіра. Я впевнений, що це дуже допомогло,

– пояснює секрет успіху Пітер.

Як Пітер встановлював рекорд: дивіться на відео

Відомо, що працює наш герой у сфері бізнес-адміністрування. У його планах невдовзі відновити викладання суспільствознавства у середній школі. А до цього виклику він прийшов, коли подумав про різні "веселі рекорди", які б він сам міг побити.

За словами нашого героя, відповідна ідея була "трохи випадковою". Він просто ніколи не мав намірів щось запихати собі до носа. Навіть тоді, коли був ще дитиною.

Він визнав, що його ніздрі були максимально завантаженими 68 сірниками. Водночас наш герой не виключає, що у майбутньому поставить новий рекорд.

Для мене збільшення об'єму вимагатиме певних тренувань, або, можливо, мій ніс виросте з віком,

– готує себе він.

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Сам Пітер додав, що він виріс на книгах Книги рекордів Гіннеса. Відтак, він дуже зрадів, що зміг встановити свій власний світовий рекорд.