Deep Space 1, Stardust, Hayabusa: самое интересное об астероидных миссиях человечества
Источник:Space.com
Далекий космос манит ученых множеством загадок. И одними из самых соблазнительных являются самые неуловимые – астероиды. Чтобы поймать некоторые из них, человечество отправляло немало специальных миссий.
Ты уже знаешь о Galileo, Shoemaker, Cassini. Теперь мы продолжаем рассказывать о космических полетах, во время которых удавалось изучать далекие и близкие к Земле астероиды.
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Глубокий космос: астероид Брайль
Миссия Deep Space 1 ("Глубокий космос 1") преследовала цель испытать ионные двигатели. Но как-то так пошло, что еще она сконтактировалась с астероидом Брайлем и кометой Борелли.
- Deep Space 1 вылетел 24 октября 1998 года, а возле Брайля пролетел 29 июля 1999 года.
- Это совсем крошечный астероид (1 – 2 километра в диаметре), пересекающий орбиту Марса.
Астероид Брайль / Фото NASA
Ну зато человеческий аппарат смог его сфотографировать с очень близкого расстояния – 26 километров (впрочем, не факт, что это хорошо).
Звездная пыль: астероид Аннафранк
Миссия NASA Stardust известна тем, что взяла первый образец с кометы (так называемую кометную и межзвездную пыль) и привезла его на Землю.
- Аппарат запустили 7 февраля 1999 года, а у астероида Аннафранк он пролетел 2 ноября 2002 – еще перед самой известной частью своей миссии.
- Благодаря этому у нас есть фото данного космического тела, и знаем, что Аннафранк — астероид в 4,5 километра в самом широком месте и на его поверхности есть ударные кратеры.
Аннафранк / Фото NASA
Потенциально опасен: астероид Итокава
Hayabusa (он же MUSES-C) – это японский космический корабль, предназначенный для возвращения образцов из близкоземного астероида Итокава. Запущен 9 мая 2003, успешно встретился с Итокавай Hayabusa в сентябре 2005.
- Корабль получил многочисленные неисправности во время миссии, но сумел завершить большинство своих основных задач.
- И даже доставил образцы с астероида на Землю – 13 июня 2010 года.
Астероид Итокава / Фото JAXA
К слову, Итокава – это тебе не какой-нибудь астероид (хоть и маленький, всего в 350 метров диаметром), а потенциально опасный. То есть он периодически пересекает орбиту Земли.
Еще немного интересного об астероидах – в видео:Отметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну . Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff . Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.