Далекий космос манит ученых множеством загадок. И одними из самых соблазнительных являются самые неуловимые – астероиды. Чтобы поймать некоторые из них, человечество отправляло немало специальных миссий.

Ты уже знаешь о Galileo, Shoemaker, Cassini. Теперь мы продолжаем рассказывать о космических полетах, во время которых удавалось изучать далекие и близкие к Земле астероиды.

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Глубокий космос: астероид Брайль

Миссия Deep Space 1 ("Глубокий космос 1") преследовала цель испытать ионные двигатели. Но как-то так пошло, что еще она сконтактировалась с астероидом Брайлем и кометой Борелли.

Deep Space 1 вылетел 24 октября 1998 года, а возле Брайля пролетел 29 июля 1999 года.

Это совсем крошечный астероид (1 – 2 километра в диаметре), пересекающий орбиту Марса.



Астероид Брайль / Фото NASA

Ну зато человеческий аппарат смог его сфотографировать с очень близкого расстояния – 26 километров (впрочем, не факт, что это хорошо).

Звездная пыль: астероид Аннафранк

Миссия NASA Stardust известна тем, что взяла первый образец с кометы (так называемую кометную и межзвездную пыль) и привезла его на Землю.

Аппарат запустили 7 февраля 1999 года, а у астероида Аннафранк он пролетел 2 ноября 2002 – еще перед самой известной частью своей миссии.

он пролетел 2 ноября 2002 – еще перед самой известной частью своей миссии. Благодаря этому у нас есть фото данного космического тела, и знаем, что Аннафранк — астероид в 4,5 километра в самом широком месте и на его поверхности есть ударные кратеры.



Аннафранк / Фото NASA

Потенциально опасен: астероид Итокава

Hayabusa (он же MUSES-C) – это японский космический корабль, предназначенный для возвращения образцов из близкоземного астероида Итокава. Запущен 9 мая 2003, успешно встретился с Итокавай Hayabusa в сентябре 2005.

Корабль получил многочисленные неисправности во время миссии, но сумел завершить большинство своих основных задач.

И даже доставил образцы с астероида на Землю – 13 июня 2010 года.



Астероид Итокава / Фото JAXA

К слову, Итокава – это тебе не какой-нибудь астероид (хоть и маленький, всего в 350 метров диаметром), а потенциально опасный. То есть он периодически пересекает орбиту Земли.

Еще немного интересного об астероидах – в видео:

Отметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.