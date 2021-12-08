Deep Space 1, Stardust, Hayabusa: найцікавіше про астероїдні місії людства

Далекий космос манить вчених величезною кількістю загадок. І одними з найзвабливіших є найневловиміші – астероїди. Щоб піймати деякі з них, людство відправляло чимало спеціальних місій.

Ти вже знаєш про Galileo, Shoemaker, Cassini. А тепер ми продовжуємо розповідати про космічні польоти, під час яких вдавалося вивчати далекі та близькі до Землі астероїди.

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Глибокий космос: астероїд Брайль

Місія Deep Space 1 ("Глибокий космос 1") мала на меті випробувати іонні двигуни. Але якось так пішло, що ще вона сконтактувалася з астероїдом Брайль та кометою Бореллі.

Deep Space 1 вилетів 24 жовтня 1998, а біля Брайля пролетів 29 липня 1999.

Це зовсім малесенький астероїдик (1 – 2 кілометри у діаметрі), який перетинає орбіту Марса.



Астероїд Брайль / Фото NASA

Ну, зате людський апарат зміг його сфотографувати з дуже близької відстані – 26 кілометрів (утім, не факт, що це добре).

Зоряний пил: астероїд Аннафранк

Місія NASA Stardust відома тим, що взяла перший зразок з комети (так званий кометний та міжзоряний пил) і привезла його на Землю.

Апарат запустили 7 лютого 1999, а біля астероїда Аннафранк він пролетів 2 листопада 2002 – ще перед найвідомішою частиною своєї місії.

він пролетів 2 листопада 2002 – ще перед найвідомішою частиною своєї місії. Завдяки цьому ми маємо фото даного космічного тіла, і знаємо, що Аннафранк — астероїд у 4,5 кілометра в найширшому місці та має ударні кратери на поверхні.



Аннафранк / Фото NASA

Потенційно небезпечний: астероїд Ітокава

Hayabusa (він же MUSES-C) – це японський космічний корабель, призначений для повернення зразків з близькоземного астероїда Ітокава. Запустили його 9 травня 2003, успішно зустрівся з Ітокавою Hayabusa у вересні 2005.

Корабель зазнав численних несправностей під час місії, але таки зумів завершити більшість своїх основних завдань.

І навіть доправив зразки з астероїда на Землю – 13 червня 2010 року.



Астероїд Ітокава / Фото JAXA

До слова, Ітокава – це тобі не абиякий астероїд (хоч і маленький, всього має 350 метрів у поперечнику), а потенційно небезпечний. Себто, він періодично перетинає орбіту Землі.

Ще трохи цікавого про астероїди – у відео:

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.