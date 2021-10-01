Действительно ли пенис уменьшается с возрастом: врач ответила на важный вопрос

К сожалению, большинство мужчин действительно обеспокоены размером своего полового члена. Здесь еще и существует гипотеза, согласно которой он может уменьшаться с возрастом. Но сразу же спешим успокоить: не нужно ежедневно нервно измерять свой член. Все не столь драматично.

На своем ютьюб-канале уролог и тазовый хирург Рена Малик, доктор медицины, объясняет, почему с возрастом пенис действительно может уменьшаться. Она отмечает, что его длина может изменяться в зависимости от ряда факторов, включая температуру, степень эрекции в определенный момент, а также стресс.

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Пенис с возрастом может уменьшаться

"Когда урологи измеряют длину полового члена, мы каждый раз делаем это одинаково. Обычно рекомендуется измерять его в расслабленном состоянии, в растянутом состоянии, при комнатной температуре", – подчеркивает она.

Рена Малик назвала причины, из-за которых длина пениса может уменьшаться:

Малик перечисляет четыре основные причины, из-за которых длина твоего полового члена таки может уменьшаться со временем.

"Основная причина, из-за которой мужчины думают, что их пенис сокращается, хотя это на самом деле не так, – это то, что они немного прибавили в весе. Они просто набрали вес, из-за чего стало труднее видеть пенис по всей его длине", – замечает она.

Второй случай, когда кто-то может подумать, что его пенис уменьшился, продолжает Малик, – хирургическое удаление простаты.

"Вы можете заметить сокращение длины полового члена, которое может варьироваться от сантиметра до двух. Иногда это может повториться со временем, но очень часто это происходит после операции на простате", – добавляет врач.

Третья возможная причина изменения размера полового члена – болезнь Пейрони. Это состояние, при котором образования бляшек в половом члене вызывает его искривление или изменение формы.

"Вы заметите это, потому что увидите шишку на своем половом члене или то, что он изгибается несколько неестественно", – говорит Малик.



На уменьшение пениса влияет ряд причин / Фото Unsplash

Четвертая по частоте причина – фиброз, при котором половой член теряет кровоток, что также влияет на эрекцию. Это может быть вызвано проблемами со здоровьем, такими как болезни сердца и диабет, а также микротрещинами, полученными во время занятий спортом или незаурядной сексуальной активности.

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Мы бы рекомендовали не начинать сразу же паниковать, если твой пенис показался меньше, чем он обычно. Помни, что ты можешь быть просто недостаточно возбужденным. Если же обнаружишь серьезную проблему, то не медли – обратись к специалисту!