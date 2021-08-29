Действительно ли полезно пройтись после еды: 6 аргументов
Источник:MedicalNewsToday
Не держим интригу – прогулка после любого приема пищи будет полезной. А если это еще и войдет в привычку – то честь тебе и хвала.
Но чем же такие прогулки полезны? Приведем 6 аргументов от медицинского журнала.
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Чтобы улучшить пищеварение
Прогулка после еды улучшает пищеварение. Этот аргумент, пожалуй, основной. Дело в том, что движения тела стимулируют и желудок с кишечником, еда в которых продвигается быстрее.
- Пройдись после завтрака или обеда – и увеличишь шансы избежать язвы, изжоги или запора.
Чтобы держать на должном уровне в крови сахар
Ходьба после еды помогает контролировать уровень глюкозы крови.
- Это особенно важно для людей с диабетом, но не только – преимущества получают и другие.
Пищеварение – главный аргумент / Фото unsplash
Чтобы снизить риск сердечных заболеваний
Регулярные кратковременные физические упражнения – и после еды также – могут снизить артериальное давление.
- А также снизить уровень холестерина, вместе с чем и риск инсульта или сердечного приступа.
Чтобы не набирать лишний вес
Давно не секрет, что правильно подобранные упражнения и диета важны для контроля веса человека.
- Сжигать надо больше калорий, чем потребляешь. Прогулка после еды поможет в этом аспекте.
Но у прогулки после еды еще очень много плюсов / Фото unsplash
Чтобы регулировать давление
Если хотя бы три раза в день после еды походить по 10 минут...
- Артериальное давление имеет все шансы быть ниже опасной отметки.
Чтобы избежать стресса
Доказано, что прогулка после еды влияет на уменьшение в организме гормона стресса.
- А также способствует выделению эндорфинов, которые сформируют у человека чувство покоя и удовлетворения.
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