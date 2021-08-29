Чи справді корисно пройтися після вживання їжі: 6 аргументів
Джерело:MedicalNewsToday
Не тримаємо інтригу – прогулянка після будь-якого вживання їжі буде корисною. А якщо це ще й стане звичкою – то честь тобі й хвала.
Але чим же такі прогулянки корисні? Наведемо 6 аргументів від медичного журналу.
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Щоб покращити травлення
Прогулянка після вживання їжі поліпшує травлення. Цей аргумент, мабуть, основний. Річ у тім, що рухи тіла стимулюють і шлунок з кишківником, їжа в яких просувається швидше.
- Пройдися після сніданку чи обіду – і збільшиш шанси уникнути виразки, печії чи закрепу.
Щоб тримати на належному рівні у крові цукор
Ходьба після вживання їжі допомагає контролювати рівень глюкози крові.
- Це особливо важливо для людей з діабетом, але не тільки – переваги отримують й інші.
Травлення – головний аргумент / Фото unsplash
Щоб знизити ризик серцевих захворювань
Регулярні короткотривалі фізичні вправи – і після вживання їжі також – можуть знизити артеріальний тиск.
- А також знизити рівень холестерину, разом із чим і ризик інсульту або серцевого нападу.
Щоб не набирати зайвої ваги
Давно не таємниця, що правильно підібрані вправи та дієта важливі для контролю ваги людини.
- Спалювати треба більше калорій, ніж споживаєш. Прогулянка після вживання їжі допоможе у цьому аспекті.
Але у прогулянки після вживання їжі ще дуже багато плюсів / Фото unsplash
Щоб регулювати тиск
Якщо бодай тричі на день після вживання їжі походити по 10 хвилин…
- Артеріальний тиск має всі шанси бути нижчим за небезпечну поділку.
Щоб уникнути стресу
Доведено, що прогулянка після вживання їжі впливає на зменшення в організмі гормону стресу.
- А також сприяє виділенню ендорфінів, які сформують у людини відчуття спокою та задоволення.
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