Чи справді корисно пройтися після вживання їжі: 6 аргументів

Не тримаємо інтригу – прогулянка після будь-якого вживання їжі буде корисною. А якщо це ще й стане звичкою – то честь тобі й хвала.

Але чим же такі прогулянки корисні? Наведемо 6 аргументів від медичного журналу.

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Щоб покращити травлення

Прогулянка після вживання їжі поліпшує травлення. Цей аргумент, мабуть, основний. Річ у тім, що рухи тіла стимулюють і шлунок з кишківником, їжа в яких просувається швидше.

Пройдися після сніданку чи обіду – і збільшиш шанси уникнути виразки, печії чи закрепу.

Щоб тримати на належному рівні у крові цукор

Ходьба після вживання їжі допомагає контролювати рівень глюкози крові.

Це особливо важливо для людей з діабетом, але не тільки – переваги отримують й інші.



Травлення – головний аргумент / Фото unsplash

Щоб знизити ризик серцевих захворювань

Регулярні короткотривалі фізичні вправи – і після вживання їжі також – можуть знизити артеріальний тиск.

А також знизити рівень холестерину, разом із чим і ризик інсульту або серцевого нападу.

Щоб не набирати зайвої ваги

Давно не таємниця, що правильно підібрані вправи та дієта важливі для контролю ваги людини.

Спалювати треба більше калорій, ніж споживаєш. Прогулянка після вживання їжі допоможе у цьому аспекті.



Але у прогулянки після вживання їжі ще дуже багато плюсів / Фото unsplash

Щоб регулювати тиск

Якщо бодай тричі на день після вживання їжі походити по 10 хвилин…

Артеріальний тиск має всі шанси бути нижчим за небезпечну поділку.

Щоб уникнути стресу

Доведено, що прогулянка після вживання їжі впливає на зменшення в організмі гормону стресу.

А також сприяє виділенню ендорфінів, які сформують у людини відчуття спокою та задоволення.

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