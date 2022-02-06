Десерт для бодибилдеров: рецепт протеинового кекса в микроволновке

Кто сказал, что во время работы над своим телом нельзя есть сладкое? Мы знаем крутой рецепт протеинового кекса в чашке, который можно приготовить в микроволновке. Попробуй его приготовить!

Рецептом этого протеинового кекса поделился фитнес-тренер Майкл Дин. Его особенность заключается в том, что приготовление занимает всего минуту и ​​не требует кулинарных навыков.

Стоит внимания Забыли об нейтральности: почему растет популярность премиум-алкоголя

Рецепт протеинового кекса в чашке

Ингредиенты:

30 граммов протеинового порошка

1 столовая ложка муки

1/2 чайной ложки разрыхлителя

1 столовая ложка какао

1 яйцо

70 миллилитров молока

2 столовые ложки шоколадных капель

Приготовление:

Смажь большую чашку сливочным маслом. Насыпь внутрь все сухие ингредиенты. Выбей в миску яйцо и долей до него молока. Перемешайте до образования однородной консистенции. Влей ее в сухие ингредиенты и перемешай все. Сверху присыпь шоколадной крошкой. Поставь кружку в микроволновку на 1 минуту. Наслаждайся!

Смотри на видео, как готовить протеиновый кекс в микроволновке:

Макросы:

Калории – 254

– 254 Белок – 35 граммов

– 35 граммов Углеводы – 17 граммов

– 17 граммов Жиры – 9 граммов

Тебе понравится Тренировка доставит удовольствие: как накачать пресс и спину за считанные минуты

Как видишь, приготовление этого протеинового кекса не требует от тебя ни чрезмерных усилий, ни особых кулинарных способностей. Попробуй приготовить его, чтобы порадовать себя чем-нибудь сладеньким, например, после тренировки. Главное – не объедаться такими кексами, договорились?

Это интересно – Как привести себя в форму – смотри видео:

Текст публикации Майкла Дина

Кекс с протеиновым порошком за 1 минуту. Сохраните и делитесь!

Макросы:

Калории – 254

Белок – 35 грамм

Углеводы – 17 грамм

Жиры – 9 грамм

Я сказал, что шоколадные крошки необязательны. Но кого я обманываю… они необходимы!