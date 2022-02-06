Десерт для бодибілдерів: рецепт протеїнового кексу у мікрохвильовці

Хто сказав, що під час роботи над своїм тілом не можна їсти солодке? Ми знаємо крутий рецепт протеїнового кексу в чашці, який можна приготувати у мікрохвильовій печі. Спробуй приготувати його!

Рецептом цього протеїнового кексу поділився фітнес-тренер Майкл Дін. Його особливість полягає в тому, що приготування займає усього хвилину та не потребує кулінарних вмінь.

Варте уваги Забули про нейтральність: чому зростає популярність преміум-алкоголю

Рецепт протеїнового кекса у чашці

Інгредієнти:

30 грамів протеїнового порошку

1 столова ложка борошна

1/2 чайної ложки розпушувача

1 столова ложка какао

1 яйце

70 мілілітрів молока

2 столові ложки шоколадних крапель

Приготування:

Змасти велику чашку вершковим маслом. Насип всередину усі сухі інгредієнти. Вибий в миску яйце та долий до нього молока. Перемішай до утворення однорідної консистенції. Влий її до сухих інгредієнтів і перемішай усе. Зверху присип шоколадною крихтою. Постав чашку у мікрохвильову піч на 1 хвилину. Насолоджуйся!

Дивися на відео, як готувати протеїновий кекс у мікрохвильовці:

Макроси:

Калорії – 254

– 254 Білок – 35 грамів

– 35 грамів Вуглеводи – 17 грамів

– 17 грамів Жири – 9 грамів

Тобі сподобається Тренування принесе задоволення: як накачати прес і спину за лічені хвилини

Як бачиш, приготування цього протеїнового кексу не вимагає від тебе ані надмірних зусиль, ані особливих кулінарних здібностей. Спробуй приготувати його, щоб потішити себе чимось солоденьким, наприклад, після тренування. Головне – не об'їдатися такими кексами, домовилися?

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Майкла Діна

Кекс з протеїновим порошком за 1 хвилину. Збережіть та діліться!

Макроси:

Калорії – 254

Білок – 35 грамів

Вуглеводи – 17 грамів

Жири – 9 грамів

Я сказав, що шоколадні крихти необов'язкові. Але кого я обманюю… вони необхідні!