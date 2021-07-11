Больше никакого переедания: удивительная диета Криса Хемсворта, которая превратит в Тора

Во время съемок новой части приключений Тора "Тор: Любовь и гром", тренер и дублер Криса Хемсворта раскрыл секреты впечатляющего физического преобразования актера. Теперь еще Люк Зокко и Бобби Холланд Хентон объясняют, сколько нужно есть, чтобы превратиться в Тора. Спойлер: не очень то и много.

Фитнес-тренеры заметили, что Крису Хемсворту удалось достичь таких результатов, потому что он ел по 8 раз в день. И как ты сам понимаешь, порции тоже были немаленькими.

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"Когда ты начинаешь снимать такие фильмы как "Тор", потребление пищи резко возрастает. Он может есть от 6 до 8 приемов пищи в день", – отмечает Зокко.

Диета Криса Хемсворта, которая превратит тебя в Тора

Затем тренер объясняет, как можно проглотить такое количество калорий без ущерба для физической подготовки и тренировок.

"У нас есть определенная структура. Он обнаружил, что если он ел очень много пищи, он чувствовал себя очень плохо. Поэтому это 450-калорийные блюда, разделенные на 8 порций", – отмечает он.

То есть Крис Хемсворт употреблял каждые 2 часа по 450 калорий. Иногда эти блюда могут быть несколько более калорийными. Например, актер может съесть стейк, курицу, рыбу или батат с белым рисом. Затем он переходит на протеиновые смеси, чтобы продолжать набирать калории. На съемочной площадке также присутствовал шеф-повар, который следит, чтобы Гемсворт старательно придерживался диеты.

Крис Хемсворт питается по 6 – 8 раз в день:

Однако, как видно на большом экране, хорошего питания недостаточно для наращивания такой массивной мышечной массы. Поэтому не обходится, конечно же, без физических нагрузок.

"Он поднимает что-то тяжелое не реже одного раза в день, а иногда и дважды", – отмечает его тренер.

Интенсивные часовые сеансы, на которых актер будет использовать свои физические возможности, – то, что нужно Крису Хемсворту. Поэтому бокс и фитнес также являются частью подготовки к съемкам. Все для того, чтобы найти оптимальный баланс.

Физическая активность – важная составляющая наращивания мышечной массы:

Эта идея баланса, который необходимо найти, по словам Люка Зокко, – важный элемент хорошей физической подготовки. Тебе нужно помнить о здоровой диете и работе над телосложением. А также не пытаться изнурять себя.

Нам остается только дождаться выхода фильма "Тор: Любовь и гром", чтобы убедиться, как на актера повлиял его новый распорядок. Подозреваем, его гора мышц удивит каждого!

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