Крис Хемсворт – одна из самых заметных знаменитостей в сфере фитнеса за последние несколько лет. Кроме использования мышц в блокбастере "Мстители", актер часто делится своими тренировками в социальных сетях. Все для того, чтобы фанаты могли их повторить. Более того он выпустил приложение Centr, в котором собраны все упражнения актера. Их он составил с помощью команды тренеров.

Один из тренеров, с которым Крис Хемсворт работает тесно, – Люк Зокки. Он является основным личным тренером актера, когда тот готовится к ролям. Лови крутую HIIT-тренировку от тренера Хемсворта!

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"Это тренировка, которую я разработал, сфокусированная на силе корпуса, взрывной работе нижней части тела и работе с сопротивлением верхней части тела. Все для того, чтобы создать сильное функциональное тело, которое имеет прекрасный вид и прекрасно себя чувствует", – подчеркивает тренер.

HIIT-тренировки от тренера Криса Хемсворта

Раунд 1

Выполняй каждое движение по 45 секунд. Повтори серию упражнений дважды, чтобы завершить раунд практически без отдыха между движениями.

Подвижная планка Велосипедное скручивания Приседания с прыжком V-образное скручивание

Отдых в течение 30 секунд.

Раунд 2

Выполняй каждое движение по 45 секунд. Повтори серию упражнений дважды, чтобы завершить раунд практически без отдыха между движениями.

Планка з гантелями Приседания с собственным весом Сгибание рук с гантелями Подъем колен на месте

Отдых в течение 30 секунд.

Раунд 3

Выполняй каждое движение по 45 секунд. Повтори серию упражнений дважды, чтобы завершить раунд практически без отдыха между движениями.

Бег на месте Согнуты в коленях V-образные скручивания Звездные прыжки + Взрывные прыжки Скручивания

Отдых в течение 30 секунд.

Раунд 4

Выполняй каждое движение по 45 секунд. Повтори серию упражнений дважды, чтобы завершить раунд практически без отдыха между движениями.

Подъем гантелей Выпады в прыжке Подъем гантелей в наклоне Приседания

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