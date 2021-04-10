Тренер Криса Хемсворта показал крутую HIIT-тренировку: она прокачает твоё тело
Крис Хемсворт – одна из самых заметных знаменитостей в сфере фитнеса за последние несколько лет. Кроме использования мышц в блокбастере "Мстители", актер часто делится своими тренировками в социальных сетях. Все для того, чтобы фанаты могли их повторить. Более того он выпустил приложение Centr, в котором собраны все упражнения актера. Их он составил с помощью команды тренеров.
Источник:Men's Health
Один из тренеров, с которым Крис Хемсворт работает тесно, – Люк Зокки. Он является основным личным тренером актера, когда тот готовится к ролям. Лови крутую HIIT-тренировку от тренера Хемсворта!
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"Это тренировка, которую я разработал, сфокусированная на силе корпуса, взрывной работе нижней части тела и работе с сопротивлением верхней части тела. Все для того, чтобы создать сильное функциональное тело, которое имеет прекрасный вид и прекрасно себя чувствует", – подчеркивает тренер.
HIIT-тренировки от тренера Криса Хемсворта
Раунд 1
- Выполняй каждое движение по 45 секунд. Повтори серию упражнений дважды, чтобы завершить раунд практически без отдыха между движениями.
- Подвижная планка
- Велосипедное скручивания
- Приседания с прыжком
- V-образное скручивание
Отдых в течение 30 секунд.
Раунд 2
- Выполняй каждое движение по 45 секунд. Повтори серию упражнений дважды, чтобы завершить раунд практически без отдыха между движениями.
- Планка з гантелями
- Приседания с собственным весом
- Сгибание рук с гантелями
- Подъем колен на месте
Отдых в течение 30 секунд.
Раунд 3
- Выполняй каждое движение по 45 секунд. Повтори серию упражнений дважды, чтобы завершить раунд практически без отдыха между движениями.
- Бег на месте
- Согнуты в коленях V-образные скручивания
- Звездные прыжки + Взрывные прыжки
- Скручивания
Отдых в течение 30 секунд.
Раунд 4
- Выполняй каждое движение по 45 секунд. Повтори серию упражнений дважды, чтобы завершить раунд практически без отдыха между движениями.
- Подъем гантелей
- Выпады в прыжке
- Подъем гантелей в наклоне
- Приседания
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Попробуй и ты выполнить этот комплекс упражнений. Они позволят поддерживать твоё тело в форме, а также работать над достижением желаемого рельефа.
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