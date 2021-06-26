На новом видео, которое Сара Роллинс выложила на своем инстаграме, она позирует в очень откровенном нижнем белье. Но, будем честными, назвать эти ленточки бельем у нас язык не поворачивается. Спишем все на то, что мы не слишком понимаемся на трендах. Да и зачем это нам, если можно просто любоваться роликом с фитнес-моделью.

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Неудивительно, что подписчики Сары Роллинс буквально засыпали красавицу лайками. Они еще и были максимально щедрыми на комментарии. Мы же традиционно оставим лучшие из них для тебя:

"Такая милая и красивая. Захватывает дух";

"Чрезвычайно горячее видео";

"Абсолютно невероятная";

"Просто потрясающе, сексуально, чувственно";

"Обладательница самого сексуального тела в мире";

"Моя соблазнительная крошка".

Айда подписываться на Сару Роллинс. На ее странице в инстаграме будет еще много горячего. Гарантируем!