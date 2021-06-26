На новом видео, которое Сара Роллинс выложила на своем инстаграме, она позирует в очень откровенном нижнем белье. Но, будем честными, назвать эти ленточки бельем у нас язык не поворачивается. Спишем все на то, что мы не слишком понимаемся на трендах. Да и зачем это нам, если можно просто любоваться роликом с фитнес-моделью.
Примечательно Татуировки, шоу байкеров и коктейли на Nemiroff: в Киеве пройдет фестиваль Tattoo Collection
Неудивительно, что подписчики Сары Роллинс буквально засыпали красавицу лайками. Они еще и были максимально щедрыми на комментарии. Мы же традиционно оставим лучшие из них для тебя:
- "Такая милая и красивая. Захватывает дух";
- "Чрезвычайно горячее видео";
- "Абсолютно невероятная";
- "Просто потрясающе, сексуально, чувственно";
- "Обладательница самого сексуального тела в мире";
- "Моя соблазнительная крошка".
Айда подписываться на Сару Роллинс. На ее странице в инстаграме будет еще много горячего. Гарантируем!
Наслаждайся Горячий "ангел" Victoria's Secret в крошечном бикини взбудоражил сеть: соблазнительные фото