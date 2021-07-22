Лето – это не только пора шорт и сандалий. Это еще и время, которое показывает, насколько хорошо ты умеешь за собой ухаживать. Все вокруг увидят и то, насколько сильно ты потеешь, и то, насколько хорошо выглядят твои ноги. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы быть на высоте. В этом тебе помогут 10 правил мужской моды в жаркие дни. Не нарушай их.

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1. Обрати внимание на ткань

Одежда, которую ты носишь, должна быть не только красивой, но и удобной. А удобной летом будет одежда из натуральных волокон. Поэтому откажись от синтетики. Вместо этого лучше отдать предпочтение хлопку или льну. Одежда должна пропускать воздух, чтобы твоя кожа могла дышать и отводить лишнее тепло. Все просто.

Отдай предпочтение одежде из хлопка или льна
Твоя летняя одежда должна быть из хлопка или льна / Фото Unsplash

2. Купи хорошую шляпу

Шляпа не только дополнит твой стиль, но и поможет защититься от солнечных ударов. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы в твоем гардеробе появился классная и стильная, например, соломенная шляпа.

3. Наноси солнцезащитный крем

Не стоит злоупотреблять солнцем летом. У тебя и так будет достаточный загар, если хотя бы немного днем ​​будешь выходить из дома или офиса. Зато стоит быть осторожным с обратной стороной медали – возможностью развития онкологии. Поэтому здесь мы настоятельно рекомендуем наносить солнцезащитный крем на все открытые участки тела. Если не крем, то можешь взять на вооружение спрей. Его наносить легче и быстрее.

4. Вклады деньги в солнцезащитные очки

Не стоит забывать также и о солнцезащитных очках. Этот аксессуар не только подчеркнет твой стиль, но и защитит глаза от солнца. Поэтому не стоит экономить, выбирая очки на рынке. Такие, к слову, могут принести тебе гораздо больше вреда, чем пользы. Об этом не стоит забывать.

Не забывай о солнцезащитных очках
Стильные и качественные солнцезащитные очки спасут твои глаза / Фото Unsplash

5. Купи наконец шорты

Если в твоем гардеробе нет шортов, то ты просто обязан исправить это. Как видишь, на улицах становится все жарче, а это значит, что в джинсах ты долго не протянешь. Поэтому лучшее, что ты можешь сделать, – выбрать стильные и удобные шорты, которые позволят хоть немного облегчить жизнь тогда, когда температура воздуха уверенно пересекает отметку в 30 градусов. Здесь мы рассказывали, на что обратить внимание при выборе мужских шорт.

6. (Почти) никогда не снимай футболку

Как бы душно тебе не было, не стоит снимать футболку в общественном транспорте, кафе или на улице. НИКОГДА! Единственное место, где уместно и можно снимать ее, – пляж. А еще у бабушки на огороде. Поэтому мы тебя покорнейше просим не кичиться своим стальным прессом – или совсем не стальным – там, где этого делать не следует.

7. Забудь о вьетнамках

Мы не устаем напоминать о том, что вьетнамки – обувь для пляжа или бассейна. В других случаях носить их весьма некстати. Если тебе очень душно в ноги, то отдай предпочтение сандалиям.

8. Не забывай о дезодоранте

Недостаточно взять с полки магазина первый попавшийся дезодорант. Стоит позаботиться еще и о том, чтобы он не оставлял белых следов на одежде. Защита от неприятных ароматов не должна граничить с испорченным внешним видом, не так ли?

9. Сделай наконец педикюр

Если ты и решился выбраться на прогулку в сандалиях, то стоит позаботиться о том, чтобы твои ноги были ухоженными. В противном случае есть все шансы напоминать неандертальца, который буквально вчера вылез со своей пещеры. Тебе это надо?

Позаботься об уходе за ногами
Летом очень легко увидеть, что ты не ухаживаешь за своими ногами / Фото Unsplash

10. Не сиди дома

А это чуть не самый важный совет из нашего перечня. Ты что зря покупал новую шляпу, очки, делал педикюр и выбирал шорты? Явно не для того, чтобы выгуливать все это в квартире. Поэтому айда ловить солнечные лучи и наслаждаться теплом, пока оно еще есть!

Возьми на вооружение эти советы, чтобы всегда быть на высоте. Они позволят наслаждаться летом без лишнего дискомфорта и не слишком приятных ощущений.

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