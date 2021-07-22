Лето – это не только пора шорт и сандалий. Это еще и время, которое показывает, насколько хорошо ты умеешь за собой ухаживать. Все вокруг увидят и то, насколько сильно ты потеешь, и то, насколько хорошо выглядят твои ноги. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы быть на высоте. В этом тебе помогут 10 правил мужской моды в жаркие дни. Не нарушай их.

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1. Обрати внимание на ткань

Одежда, которую ты носишь, должна быть не только красивой, но и удобной. А удобной летом будет одежда из натуральных волокон. Поэтому откажись от синтетики. Вместо этого лучше отдать предпочтение хлопку или льну. Одежда должна пропускать воздух, чтобы твоя кожа могла дышать и отводить лишнее тепло. Все просто.



Твоя летняя одежда должна быть из хлопка или льна / Фото Unsplash

2. Купи хорошую шляпу

Шляпа не только дополнит твой стиль, но и поможет защититься от солнечных ударов. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы в твоем гардеробе появился классная и стильная, например, соломенная шляпа.

3. Наноси солнцезащитный крем

Не стоит злоупотреблять солнцем летом. У тебя и так будет достаточный загар, если хотя бы немного днем ​​будешь выходить из дома или офиса. Зато стоит быть осторожным с обратной стороной медали – возможностью развития онкологии. Поэтому здесь мы настоятельно рекомендуем наносить солнцезащитный крем на все открытые участки тела. Если не крем, то можешь взять на вооружение спрей. Его наносить легче и быстрее.

4. Вклады деньги в солнцезащитные очки

Не стоит забывать также и о солнцезащитных очках. Этот аксессуар не только подчеркнет твой стиль, но и защитит глаза от солнца. Поэтому не стоит экономить, выбирая очки на рынке. Такие, к слову, могут принести тебе гораздо больше вреда, чем пользы. Об этом не стоит забывать.



Стильные и качественные солнцезащитные очки спасут твои глаза / Фото Unsplash

5. Купи наконец шорты

Если в твоем гардеробе нет шортов, то ты просто обязан исправить это. Как видишь, на улицах становится все жарче, а это значит, что в джинсах ты долго не протянешь. Поэтому лучшее, что ты можешь сделать, – выбрать стильные и удобные шорты, которые позволят хоть немного облегчить жизнь тогда, когда температура воздуха уверенно пересекает отметку в 30 градусов. Здесь мы рассказывали, на что обратить внимание при выборе мужских шорт .

6. (Почти) никогда не снимай футболку

Как бы душно тебе не было, не стоит снимать футболку в общественном транспорте, кафе или на улице. НИКОГДА! Единственное место, где уместно и можно снимать ее, – пляж. А еще у бабушки на огороде. Поэтому мы тебя покорнейше просим не кичиться своим стальным прессом – или совсем не стальным – там, где этого делать не следует.

7. Забудь о вьетнамках

Мы не устаем напоминать о том, что вьетнамки – обувь для пляжа или бассейна. В других случаях носить их весьма некстати. Если тебе очень душно в ноги, то отдай предпочтение сандалиям.

8. Не забывай о дезодоранте

Недостаточно взять с полки магазина первый попавшийся дезодорант. Стоит позаботиться еще и о том, чтобы он не оставлял белых следов на одежде. Защита от неприятных ароматов не должна граничить с испорченным внешним видом, не так ли?

9. Сделай наконец педикюр

Если ты и решился выбраться на прогулку в сандалиях, то стоит позаботиться о том, чтобы твои ноги были ухоженными. В противном случае есть все шансы напоминать неандертальца, который буквально вчера вылез со своей пещеры. Тебе это надо?



Летом очень легко увидеть, что ты не ухаживаешь за своими ногами / Фото Unsplash

10. Не сиди дома

А это чуть не самый важный совет из нашего перечня. Ты что зря покупал новую шляпу, очки, делал педикюр и выбирал шорты? Явно не для того, чтобы выгуливать все это в квартире. Поэтому айда ловить солнечные лучи и наслаждаться теплом, пока оно еще есть!

Возьми на вооружение эти советы, чтобы всегда быть на высоте. Они позволят наслаждаться летом без лишнего дискомфорта и не слишком приятных ощущений.