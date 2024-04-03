Преступник попросил в объявлении о его розыске не упоминать одну деталь, которая его оскорбляет

Дэниел Келлавей – горе-преступник. Его объявили в розыск, но мужчину возмутило не это. Он обижен на одну деталь, которую упоминают в объявлениях.

Преступник расстроен тем, что полицейские в объявлении сообщили всем, что у него редкие волосы. То есть совершенное преступление не так смущало, как лысина.

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Призвал не вспоминать лысину

Дэниел Келлавей сказал полиции графства Эйвон и Сомерсет, что "нет нужды упоминать о лысине" после того, как полиция обратилась с просьбой сообщить о его местонахождении.

Они описали 29-летнего мужчину как "белого, около 175 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами, редеющими каштановыми волосами и волосами на лице".

Кэллоуэю не понравился это жестокое, по его мнению, но точное описание, и он ответил: "Я еду в Турцию, чтобы разобраться с этим, а потом мы вас догоним".

Его разыскивают в связи с несколькими текущими расследованиями, связанными с нарушениями правил дорожного движения, причинением криминального ущерба и угрозами.

Но у Келлавея появились поклонники в социальных сетях, и он даже отвечает на комплименты словами: "Надо же посмеяться, не так ли, приятель".



Мужчина обижен из-за упоминания об облысении / Фото Metro

Он даже снова обратился в полицию с просьбой изменить его возраст после того, как прошел его день рождения.

Детектив в отставке Мик Невилл сказал: "Я не сомневаюсь, что полиция будет прочесывать окрестности в его поисках. Но Кэллоуэю недолго придется смеяться над этим конфликтом с законом – сеть будет затягивать его в свои сети".

До сих пор ему удавалось избегать полиции.

Кэллоуэй связан с Хентсбриджем, Гластонбери, Милборн-Портом, Темплкомбом, Винкантоном и Северным Дорсетом.

Признаки облысения

Иногда облысение может быть связано с обычной потерей волос. Но существуют специфические признаки, которые могут подсказать о начале этого процесса. Здесь несколько ключевых показателей:

Уменьшение толщины волос и ослабление корней. Начальными сигналами могут быть тонкие волосы и слабые корни. Это можно заметить на гребне или на одежде.

Начальными сигналами могут быть тонкие волосы и слабые корни. Это можно заметить на гребне или на одежде. Медленный рост волос. Если волосы начинают расти медленнее, чем раньше, особенно в районе висков или линии роста, это может быть признаком облысения.

Если волосы начинают расти медленнее, чем раньше, особенно в районе висков или линии роста, это может быть признаком облысения. Изменения в цвете и состоянии волос. Поврежденные волосы могут потерять естественный цвет и стать неоднородными в текстуре. Также стоит обратить внимание на выпадение волос вместе с отшелушиванием, что может сопровождаться зудом.

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Своевременное выявление этих признаков может помочь в предотвращении дальнейшего развития облысения и своевременном поиске методов лечения.