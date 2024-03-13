Посвятил рекорд защитникам: украинец протянул 2,5-тонный грузовик своей бородой

Наш новый герой поражает своими сверхспособностями. Стронгмен Дмитрий Грунский установил несколько рекордов. Один из них – благодаря своей чрезвычайно крепкой бороде.

Подробнее о его подвиге рассказали в Книге рекордов Гиннеса. Известно, что несколько месяцев назад он установил два мировых рекорда. Теперь же Дмитрий Грунский установил еще три!

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Три силовых подвига за день

По имеющейся информации, 35-летний Дмитрий Грунский из Днепра сумел совершить за один день сразу три силовых подвига. Для этого он использовал свои бороду, шею, а также зубы. Речь идет о:

Перетягивании бородой авто весом 2580 килограммов;

Перетягивание шеей авто весом 7760 килограммов;

Вытягивание 7 автомобилей с помощью зубов.



Дмитрий Грунский совершил три силовых подвига за день / Фото Книги рекордов Гиннеса

Обратим внимание, что к этим рекордам наш герой шел на протяжении нескольких лет. Впервые Дмитрий попытался перетащить автомобиль с помощью своей бороды еще в 2019 году. Правда, тогда ему не удалось. Более того, из бороды выдернулись волоски. В течение последующих лет он отращивал бороду, проводил эксперименты с новыми способами ее заплетения. В общем, делал все для того, чтобы она была крепче и все больше напоминала веревку.

Ни в коем случае не пытайся воспроизвести увиденное. Помни о том, что это может крайне негативно повлиять на твое здоровье!

Обратим внимание, что на этот раз ему удалось побить рекорд, установленный 10 лет назад литовцем Антанасом Контримасом. Тот протянул 1952-килограммовое авто. А вот наш силач сумел сделать это с двухтонным микроавтобусом. И его борода при этом не пострадала.



Дмитрий сумел протянуть микроавтобус бородой / Фото Книги рекордов Гиннеса

Казалось бы, на этом можно было бы останавливаться. Но это не про Дмитрия. Он сразу же взялся за вторую рекордную попытку. Он перетягивал шеей 7,7-тонный грузовик.

Обратим внимание, что шеей он уже перетягивал самый тяжелый поезд – 32 500 килограммов в 2022 году, установив рекорд. Поэтому Дмитрий не сомневался в том, что подобный трюк он сможет выполнить с грузовиком.



Также он шеей перетянул грузовик / Фото Книги рекордов Гиннеса

Заметим, что во время попытки буксировочный трос изрядно сжал шею Дмитрия, после чего его лицо покраснело. Впрочем, это не помешало ему протянуть транспортное средство на 5 метров, что позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

После этого он решил еще и побить свой же рекорд. Днепрянин с помощью зубов вытащил семь такси. Его предыдущий показатель был шесть транспортных средств.



Дмитрий также перетащил 7 такси с 7 водителями внутри / Фото Книги рекордов Гиннеса

Причем он на этот раз тянул не просто семь машин, а еще и семерых водителей, которые были в каждом из такси. Водители в этом случае выполняли важную роль – помогали транспортным средствам оставаться на прямой линии. Сами машины стояли на нейтралке, а их двигатели были выключены.

В этом случае он зубами протащил 8784 килограмма веса – 7 авто и 7 водителей. Чтобы этот рекорд засчитали, Дмитрий также должен был преодолеть 5-метровую дистанцию, с чем он успешно справился.

Эти рекорды я посвящаю своей стране и нашим воинам,

– отметил стронгмен.

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Напоследок заметим, что Дмитрию также принадлежит рекорд по самому быстрому перетягиванию автомобиля с помощью зубов. 30-метровую дистанцию он преодолел за 15,63 секунды в августе 2023 года.