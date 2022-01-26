Добавь немного отягощения: как жилет во время тренировок способен изменить твое тело

Братья Брендан и Кэм Джонс из ютьюб-канала Goal Guys регулярно бросают себе вызовы. Айда на этот раз смотреть, как тело одного из них изменили 30 дней подтягиваний с отягощением.

В своем новом ролике Брендан выполняет подтягивание с жилетом. Все для того, чтобы улучшить силу верхней части тела. Для этого он планирует носить на себе дополнительные 20 килограммов.

Стоит внимания Лимитированный дизайн: не только особый вид, но и тема для разговора

Моя цель – увидеть, насколько я могу улучшить силу верхней части тела с помощью тренировок с утяжелителем. И чтобы добавить немного стимула, я решил бросить вызов моему брату Кэму в подтягивании в конце,

– отметил он.

На кону: если Брендан победит, то Кэму придется прочесть огромную книгу по его выбору. Если же Кэм, то Брендану нужно будет написать эссе более чем на 700 слов о том, почему видео Кема лучше, чем его. Кажется, все очень и очень логично.

Как жилет с отягощением влияет на результаты

Для начала Брендан надевает жилет весом 11 килограммов, чтобы посмотреть, сколько подтягиваний он может сделать в первый день. Всего он выполняет 5 повторений.

"Подтягивание на менее шести повторений просто деморализует", – признается он.

Имея исходное число для работы, он начинает тренироваться по программе укрепления груди, верхней части спины и бицепсов дважды – три раза в неделю. Он дополнит это тренировкой нижней части тела, заполняя дополнительные дни. Брендан разбивает программу на диапазоны повторений, направленных на спину, гипертрофию и выносливость.

Наш герой тренируется на кольцах под открытым небом и на перекладине, а также отжимается в помещении и тренируется на TRX. К концу третьей недели он начинает замечать реальные улучшения в подтягивании. На 25 день он выполняет 5 полных подходов по 5 повторений подтягиваний с жилетом. Он отмечает, что его отжимания также улучшились, и он может делать подходы по 15 повторениям с дополнительными 7 килограммами в жилете.

Смотри на видео, как 30 дней тренировок в жилете сменили нашего героя:

В последний день испытания Брендан и Кэм встречаются в тренажерном зале, чтобы посмотреть, у кого из них сильнейшая верхняя часть тела. Брендан отмечает, что Кэм также увеличил свои силовые тренировки и они, вероятно, все равно подходят друг другу. Как только соревнование начинается, братья устанавливают собственные турники. Кем не имеет дополнительного веса, а вот Брендан носит 11-килограммовый жилет. И победитель – Брендан. Он делает 6 повторений, а вот Кем – только 5.

Я очень доволен прогрессом, которого мне удалось достичь. Хотя тренировки с жилетом с отягощением не приведут к быстрому изменению вашего прогресса, я считаю это важным следующим шагом, если вы последовательно выполняете 5 подходов из 8 или 10 подтягиваний,

– отмечает он.

Он не ошибается. Добавление сопротивления, такого как жилет, к вашим движениям и весу тела – проверенный путь к наращиванию силы.

Тебе понравиться Как правильно выполнять подъем гантелей на бицепс: советы от тренера

Наш герой отмечает, что собирается продолжать тренироваться с утяжелителем. Правда, он будет использовать меньший вес и увеличит количество повторений. А вот его брату Кему нужно будет прочесть книгу. Интересно, справится ли он с этой задачей раньше, чем Брендан бросит себе очередной вызов.

Это интересно – Как привести себя в форму – смотри видео: