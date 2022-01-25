К счастью, есть фитнес-тренеры, которые с удовольствием делятся советами с теми, кто хочет заняться собственным телом. На ютьюб-канале "Спроси тренера!" появилось видео, в котором показаны основные ошибки при выполнении подъема гантелей на бицепс. Их допускать ни в коем случае не стоит.

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Особенно актуальны эти советы будут для тех, кто тренируется в домашних условиях. Ведь все мы знаем, что гантель – едва ли не самый любимый инвентарь многих мужчин. Но мало кто задумывается над тем, что именно качество и техника подъемов гантелей влияют на то, насколько быстрым будет прогресс.

Как правильно выполнять подъем гантелей на бицепс

Мы рекомендуем сначала встать перед зеркалом и посмотреть, как ты выполняешь подъемы гантелей. Это позволит тебе понять, делаешь ли ты все правильно. Итак, коротко пройдемся по ошибкам, которые подчеркнул тренер в своем видео.

Основные ошибки:

Раскачка корпуса во время движения

Вывод локтей вперед

Полное разгибание в нижней точке амплитуды

Отсутствие фиксации в верхней точке амплитуды

К счастью, все можно поправить, сделав подъем гантелей на бицепс результативным. Для этого необходимо просто правильно его делать. Например, так...

Смотри на видео, как правильно выполнять подъем гантелей на бицепс:

Правильная техника исполнения:

Корпус и локти зафиксированы

Локти выполняют только 2 функции: сгибание и разгибание

В нижней точке не допускаем полного разгибания

Медленное погружение в отрицательной фазе

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Как видишь, ничего сложного в правильном подъеме гантелей на бицепс нет. Исполняй каждое повторение осознанно и не уставай работать над своим телом. Результаты не заставят себя долго ждать, гарантируем.