Подписчикам Хайди Клум на этот раз крупно повезло. Немецкая модель порадовала их новым горячим фото, на котором позирует абсолютно голой.

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"Сегодня было слишком жарко", – написала она под постом.

А действительно, термометры буквально зашкаливали. Если же серьезно, то горячее фото Хайди Клум безумно понравилось ее подписчикам. Об этом свидетельствует огромное количество лайков. Подозреваем, что и комментариев было бы много, но она решила обойтись без них.

Заметим, что по сравнению недавно Хайди Клум засветила голую грудь на пляже . Из одежды на немецкой модели были только черные трусики от купальника, которые выигрышно подчеркивают упругие ягодицы красавицы.

Айда подписываться на невероятную Хайди Клум. Гарантируем, что на ее странице в инстаграме будет еще немало горячих фото!