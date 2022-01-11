На ютьюб-канале History запустили новую рубрику "Древние тренировки". В ней тренер Омар Исуф исследует, какие мы можем извлечь уроки из фитнес-режимов некоторых из величайших воинов древности.

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В первом эпизоде ​​он сосредотачивается на римских гладиаторах. Именно они в свое время стали настоящими суперзвездами. Неудивительно, что слава о них жива через тысячи лет.

Гладиаторы действительно были созданы по-другому. У нас есть археологические свидетельства того, что гладиаторов действительно убивали,
– подчеркивает Исуф.

Каковы тренировки гладиаторов

Он объясняет, что одним из популярных способов тренировок была тетрадная система или то, что сегодня известно как четырехдневный сплит.

Для гладиаторов важна была именно сила, а не только рельеф
Для гладиаторов важен был не столько рельеф, а сила / Фото Alonso Reyes

Первый день будет посвящен тонизированию и подготовке тела к тренировкам на следующий день. Обычно для этого использовались короткие и интенсивные всплески активности. Этакая древняя тренировка HIIT.

День 2 будет состоять из более длительных, более физически напряженных упражнений. Тогда гладиаторы выкладывались на все 100%. Они выполняли эквивалент тяжелых составляющих движений, например, приседания и становую тягу.

День 3 для отдыха и восстановления. Он охватывает более легкие, менее требовательные тренировки. После них идут упражнения средней интенсивности на четвёртый день. Именно здесь гладиаторы сосредотачивались на вспомогательной работе и деятельности, связанной с навыками. Всё для повышения производительности и выносливости.

Смотри на видео, как Исуф испытывает тренировку гладиаторов:

Учитывая, что сила верхней части тела являлась огромным требованием для всего этого боя с использованием оружия, Исуф составляет тренировку верхней части тела. Она, по его мнению, будет точно отражать движения, на которых кто-то мог сосредоточиться, готовясь выйти на арену.

Она охватывает три сета Берпи, три сета взрывных плиометрических отжиманий и, наконец, жим над головой. В нем он должен поднимать свой вес в максимально возможном количестве повторений.

Эта процедура имитирует то, что необходимо гладиаторам с точки зрения их обучения. Анаэробные возможности прокачиваются с помощью Берпи. Плиоотжимания дают силовой компонент. И, наконец, прокачивается сила и выносливость,
– говорит он.

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Такой подход к тренировкам делал гладиаторов не только максимально сильными, но и фактурными. А самое ценное, что их тела прокачивались равномерно. Возможно, и тебя вдохновят упражнения, которые могли выполнять выходившие на арены бойцы. Они однозначно позволят совершить уверенные шаги навстречу телу своей мечты.

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