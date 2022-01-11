На ютьюб-канале History запустили новую рубрику "Древние тренировки". В ней тренер Омар Исуф исследует, какие мы можем извлечь уроки из фитнес-режимов некоторых из величайших воинов древности.

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В первом эпизоде ​​он сосредотачивается на римских гладиаторах. Именно они в свое время стали настоящими суперзвездами. Неудивительно, что слава о них жива через тысячи лет.

Гладиаторы действительно были созданы по-другому. У нас есть археологические свидетельства того, что гладиаторов действительно убивали,

– подчеркивает Исуф.

Каковы тренировки гладиаторов

Он объясняет, что одним из популярных способов тренировок была тетрадная система или то, что сегодня известно как четырехдневный сплит.



Для гладиаторов важен был не столько рельеф, а сила / Фото Alonso Reyes

Первый день будет посвящен тонизированию и подготовке тела к тренировкам на следующий день. Обычно для этого использовались короткие и интенсивные всплески активности. Этакая древняя тренировка HIIT.

День 2 будет состоять из более длительных, более физически напряженных упражнений. Тогда гладиаторы выкладывались на все 100%. Они выполняли эквивалент тяжелых составляющих движений, например, приседания и становую тягу.

День 3 для отдыха и восстановления. Он охватывает более легкие, менее требовательные тренировки. После них идут упражнения средней интенсивности на четвёртый день. Именно здесь гладиаторы сосредотачивались на вспомогательной работе и деятельности, связанной с навыками. Всё для повышения производительности и выносливости.

Смотри на видео, как Исуф испытывает тренировку гладиаторов:

Учитывая, что сила верхней части тела являлась огромным требованием для всего этого боя с использованием оружия, Исуф составляет тренировку верхней части тела. Она, по его мнению, будет точно отражать движения, на которых кто-то мог сосредоточиться, готовясь выйти на арену.

Она охватывает три сета Берпи, три сета взрывных плиометрических отжиманий и, наконец, жим над головой. В нем он должен поднимать свой вес в максимально возможном количестве повторений.

Эта процедура имитирует то, что необходимо гладиаторам с точки зрения их обучения. Анаэробные возможности прокачиваются с помощью Берпи. Плиоотжимания дают силовой компонент. И, наконец, прокачивается сила и выносливость,

– говорит он.

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Такой подход к тренировкам делал гладиаторов не только максимально сильными, но и фактурными. А самое ценное, что их тела прокачивались равномерно. Возможно, и тебя вдохновят упражнения, которые могли выполнять выходившие на арены бойцы. Они однозначно позволят совершить уверенные шаги навстречу телу своей мечты.