Думает только о себе: 6 признаков эгоистической женщины рядом

Сразу же оговоримся, что мы за здоровый эгоизм. Но то, о чем мы расскажем дальше, переходит всяческие границы. И касается не только девушек.

К сожалению, бывает так, что в нашей жизни бывают люди, которых ничего не интересует, кроме их самих. И хуже всего то, что это может касаться девушки, которая тебе очень нравится. Лови несколько признаков, которые позволят вывести на чистую воду настоящую эгоистку.

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1. Она не придерживается обещаний

Эгоистичный человек никогда не придерживается своих обещаний. Она будет прибегать к фальшивым обещаниям только ради того, чтобы получить твое одобрение по определенным вопросам. А вот выполнение этих обещаний – слишком тяжелое испытание для таких дам.

2. Она отказывается от своих слов

Одна из главных черт эгоистической дамы – то, что она отрешается от собственных слов. И делает она это тогда, когда это может принести ей пользу. Следует также понимать, что слова и действия таких дам часто отличаются и противоречат друг другу.



Такие барышни с легкостью отказываются от своих слов / Фото Tamara Bellis

3. Ее не будет рядом, когда она нужна

Когда такой барышне понадобится твоя помощь, она точно не забудет позвать тебя. А вот от тебя она этого не ждет. Более того, у нее точно найдутся множество чрезвычайно важных дел. Поэтому будь готов к тому, что ее не будет рядом тогда, когда ты в этом будешь очень нуждаться.

4. Она с тобой ради выгоды

Эгоистические люди никогда не остаются с другими из-за ментальных или эмоциональных связей. Они могут сформировать крепкую связь, но только из-за выгоды. Все, что они ищут в человеке, это то, что можно получить от него. И говорится, конечно, не только о деньгах. Это могут быть и полезные связи, и еще что-нибудь другое.



Она рядом с тобой, потому что ей это выгодно / Фото Jens Lindner

5. Она хвастается

Эгоистичные люди очень любят хвастаться. Такие барышни напыщенные и влюбленные. Они хотят, чтобы все внимание было сосредоточено только на них. Мол, вокруг них должны крутиться все. Неудивительно, что во время вечеринки или посиделок с друзьями она будет пытаться сделать все возможное, чтобы внимание других было приковано именно к ней.

6. Она завистлива

Она очень завидует тому, кто лучше ее. Более того, она спокойно может загнать нож в спину. Эгоистичные люди становятся очень грубыми с теми, кто значительно лучше их. Но хуже всего то, что они не сделают ничего, чтобы хотя бы сравниться с другими. Зато они будут с радостью осуждать других, а также желать им неудач.

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Строить отношения с эгоистической девушкой – непростая задача. Более того, мы бы не рекомендовали тебе этого делать. Все ради твоего блага. К слову, эти характеристики также позволят "почистить" свой круг общения.