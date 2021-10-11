На этот раз лови крутой комплекс упражнений с высокой интенсивностью. Им поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. Гарантируем, тебе он настолько понравится, что ты будешь использовать его регулярно.

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Ник Уолкер традиционно рекомендует начинать тренировки с активного танца. С его помощью можно изрядно разогреть мышцы. А это позволит тебе минимизировать возможность появления травм.

"Попробуй эту пикантную тренировку, чтобы сжигать жир и наращивать мышцы", – отмечает Ник Уолкер.

Сжигаем жир и наращиваем мышцы: высокоинтенсивная тренировка

Ник Уолкера предлагает выполнить 5 полных раундов по 20 секунд работы и 10 секунд отдыха. Это позволит тебе достичь желаемых результатов в долгосрочной перспективе.

Боковые лыжные прыжки Альпинист в гопаке Приседания с поворотом на скручивание Планка с отводом руки назад Чередование мелких прыжков

Выкладывайся на полную, чтобы достичь желаемых результатов. А этот комплекс упражнений ты можешь использовать как суперсет, так и добавлять к своему привычному распорядку тренировок.

Смотри на видео, как выполнять комплекс упражнений:

Мы не устаем напоминать, что каждое повторение ты должен делать качественно. Это позволит ускорить появление желаемых результатов. Поэтому не ленись становиться лучше версии себя вчерашнего!

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Текст публикации Ника Уолкера:

Высокая интенсивность!

Проведите по экрану для тренировки, сохранения и обмена!!!

Так, первый слайд можно считать высокоинтенсивным, но мы не будем считать это упражнением. Увеличьте частоту сердечных сокращений и воспользуйтесь этими 5 движениями!

Попробуйте эту пикантную тренировку, чтобы сжигать жир и НАСТРОИТЬ МЫШЦЫ!!! (В сочетании с постоянной диетой – руководства по питанию доступны в моем приложении – ссылки в биографии!)

Выполните 5 полных раундов по 20 секунд работы и 10 секунд отдыха. Храните верность времени отдыха и пройдите через ожог!

1. Боковые лыжные прыжки.

2. Паховые.

3. Приседания с поворотом на скручивание.

4. Тяга руки с высокой планкой назад.

5. Чередование пого-прыжков.



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