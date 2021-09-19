Мировые рекорды Гиннеса начали падать в 2019 году, когда человек выполнил 43 повторения под водой. К 2020 году отметка подскочила до 77 повторений при полном погружении. Но Александра меньше беспокоит количество повторений. Его интересует чистый вес, который он сможет поднять.

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"Как спортсмен, я сам должен был испытать этот метод жима лежа, чтобы увидеть, как плавучесть влияет на жим под водой", – подчеркивает он.

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Его цель: полностью выжать 184 килограммов под водой, используя стальные пластины.

По словам Александра, другие ценители фитнеса, которые пытались выполнить трюк, сделали это с помощью резиновых пластин, какие более плавучие в воде и, следовательно, кажутся легкими.

Он нацелился на отметку 184 килограммов, хотя его максимальный вес на суше составляет около 136 килограммов. Он пользуется помощью паверлифтера Кристен Дансмор, а также спортсмена на выносливость Хантера Макинтайра. Александр начинает с жима в бассейне с 61 килограммом.

Важный момент: никогда не пытайся воспроизвести нечто подобное у себя дома или в бассейне. Это очень опасно!

"Это определенно немного легче. Очень трудно оставаться на скамейке... Я был немного боком. Но у меня было двое помощников. Это было хорошо", – говорит он.

Но как только эксперимент начинается, они наталкиваются на проблему. Команда должна поменять бассейн после того, как их выгнали из того, в каком они начали. Но это не помешало им продолжать. Также они вносят определенные коррективы, чтобы их ноги не всплывали во время подъема. Чтобы предотвратить эту проблему, они решили повесить себе на пояс груз весом 20 килограммов, а также установили подставку для самой штанги.

Смотри на видео, как Остин Александр выполняет жим лежа под водой:

В новом бассейне и новой установке Александр снова пытается поднять штангу весом 61 килограмм и может сделать 15 повторений. Затем он поднимается до 102 килограммов и может выполнить 10 повторений.

"Это было действительно хорошо, было значительно лучше, чем на суше", – говорит он.

Затем он увеличивает вес до 111 килограммов и 1 повторения. Он поднимает вес до 143 килограммов и выполняет 5 повторений. Затем – 152 килограмма и 1 повторения. Взволнованный, он поднимается до 184 килограммов... но не может снять штангу со стойки.

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