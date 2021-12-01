Фитнес-тренер рассказал, что нужно делать каждому новичку во время тренировок

Допустим, ты решил с нового года начать новую жизнь. И, конечно, одно из самых популярных обещаний: работа над собственным телом. Здесь начинается и спонтанная покупка абонементов, и поиск удобной одежды. Но, как говорят тренеры, это не самое важное.

Фитнес-тренер Иван Иванов из Болгарии рассказал, что нужно делать каждому новичку для ускорения тренировок и физического развития. Возьми на вооружение его советы, чтобы добиться желаемого результата.

Примечательно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня

1. Тренируй свое тело, как единое целое

Он призывает каждого стремиться тренировать целое тело. Если же это невозможно сделать, то следует браться хотя бы за комбинации групп мышц, которые тренируются одновременно.



Старайся работать над всеми группами мышц / Фото Sam Moqadam

Чем больше групп мышц ты тренируешь вместе, тем больше мышц ты стимулируешь, тем больше калорий сжигаешь, тем больше питательных веществ можешь усвоить – тем быстрее ты сможешь расти,

– говорит он.

2. Работай над мобильностью

Тренер рекомендует работать над своей мобильностью хотя бы 1 – 2 раза в неделю. Это, как он уверяет, ему пришлось выучить по собственному горькому опыту.

Подвижность обязательна, чтобы оптимизировать твое восстановление и улучшить мышечный баланс, что само по себе ведет к лучшей и стабильной производительности – ключу к твоему росту и прогрессу,

– подчеркивает тренер.

А еще мобильность поможет тебе не только улучшить диапазон движений, но значительно снизить риск травм. Это значит, что у тебя больше шансов не останавливаться над своим прогрессом.

3. Предпочитай форму, а не нагрузку

Поднятие тяжелого "железа" путем потери формы и качества исполнения может стоить дорого.



Важно сосредотачиваться на правильном исполнении / Фото Anastase Maragos

Мышцы растут благодаря стимулу, исходящему от правильной формы, выполнения и способности привлекать необходимые мышцы,

– подчеркивает Иванов.

Слишком раннее выполнение упражнений для тяжеловесов часто приводит к плохой форме и мышечному раздражению, уменьшению диапазона движений и высокому риску травм. Ничего из этого не принесет пользы, если ты стремишься к быстрому прогрессу.

Это интересно Как прокачать гибкость своего тела: эффективный комплекс упражнений от тренера

Возьми на вооружение советы от фитнес-тренера. С их помощью можно будет не только ускорить достижение желаемых результатов, но и непрерывно работать над собой.

Текст публикации Ивана Иванова:

3 вещи, которые необходимы КАЖДОМУ НАЧИНАЮЩИМУ ДЛЯ Ускорения тренировок и физического развития



1. Тренируйте свое тело как единое целое – стремитесь либо к тренировке всего тела, либо, по крайней мере, к комбинации групп мышц, которые тренируются вместе одновременно. Чем больше групп мышц вы тренируете вместе – чем больше мышц вы стимулируете, тем больше калорий вы сжигаете, тем больше питательных веществ вы можете усвоить – тем быстрее вы можете расти.



2. Работа на мобильность хотя бы 1 – 2 раза в неделю – мне пришлось изучить это по собственному горькому опыту. Подвижность – это ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы оптимизировать ваше восстановление и улучшить мышечный баланс, что само по себе ведет к лучшей и более стабильной производительности – ключ к вашему росту и прогрессу. Увеличение и улучшение вашего диапазона движений, вашей способности двигаться правильно, здоровья и стабильности ваших суставов, а также значительное снижение риска травм являются основными для постоянного прогресса.



3. Предпочтите форму над нагрузкой. Поднятие тяжестей благодаря потере формы и исполнения обходится дорого. Мышцы растут благодаря стимулу, исходящему от правильной формы, выполнения и способности задействовать нужные мышцы. Слишком раннее выполнение упражнений тяжеловесов часто приводит к плохой форме и мышечному раздражению, уменьшению диапазона движений и высокому риску травмы. Ничего из этого не принесет пользы, если вы стремитесь к быстрому прогрессу.