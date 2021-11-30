Этим простым и эффективным комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Остин Граветт. С их помощью ты сможешь не только прокачать свою гибкость, но и принести максимум пользы организму.
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Пора подготовиться и подзарядиться в последний месяц 2021 года, чтобы набрать обороты на 2022,
– призвал тренер.
Особенность этого комплекса состоит в том, что его ты можешь выполнять каждый раз перед обычной тренировкой. Он положительно повлияет не только на твои мышцы, но и поможет чувствовать себя гораздо бодрее.
Как прокачать гибкость тела
- Растяжка кобры
- Растяжка с выпадом ноги вперед
- Растяжка с подъемом бедра
- Растяжка краба
Смотри на видео, как правильно выполнять растяжку:
Выполнение этих 4 упражнений положительно повлияет не только на твою результативность в тренажерном зале. Ты еще заметишь, что можешь больше экспериментировать, например, во время секса.
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Текст публикации Остина Граветта:
Растяжка на все тело.
Пора подготовиться и подзарядиться в последний месяц 2021 года, чтобы набрать обороты в 2022 году.
Растяжка кобры
Растяжка с выпадом ноги вперед
Растяжка с подъемом бедра
Растяжка краба
30 секунд на ход / без отдыха между упражнениями. Повтори 2 раза