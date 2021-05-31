С молотка пустили футуристический 74-летний мопед Salsbury Model 85: видео

Винтажные мотоциклы могут быть совершенно необычными. Salsbury – это бренд, который начал свою деятельность в 1930-х годах, предлагая дешевый транспорт для американцев после депрессии. А наш новый герой – отличный образец модели 85 1947 году, проданный недавно на аукционе.

Е. Фостер Салсбери начал свой бренд с Salsbery Aero Model Motor Glide в 1936 году. Всего выпустили около двух десятков транспортных средств. Амелия Эрхарт – первая женщина-пилот, которая пересекла Атлантический океан – вероятно, была к этому причастна, и могла быть одной из вдохновителей Салсбери.

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Если говорить о Salsbury 85 1947 года, то он в отличном состоянии. Отличается мопед чрезвычайно футуристическим дизайном, который разделяет определенные черты с ранними Vespa. Рама и посадка сделаны так, что на нем комфортно может сидеть и мужчина, и женщина.

Что касается механики, то он поставляется с вариатором. Но его нельзя назвать постоянным. "CVT" Salsbury – аббревиатура для трансмиссии с постоянной скоростью, а не с бесступенчатой ​​трансмиссией, как у большинства современных вариаторов. Двигатель также расположен по центру, и для удобства у него даже есть багажник.



Мопед оснащен двигателем на 320 кубических сантиметров / Фото bringatrailer

В отличие от большинства современных мотоциклов, у этого экземпляра является дроссельная заслонка и тормоз, устанавливаемый на педалях. Идеальный вариант для тех, кто пересаживается на мопед с автомобиля. Идея заключалась в том, чтобы к этой схеме управления клиентам с легковым автомобилем было легче приспосабливаться к двухколесному транспорту.



Всего с конвейера сошло менее 1000 таких Salsbury / Фото bringatrailer

Двигатель, кстати, объемом 320 кубических сантиметров. Он оснащен вентиляторным охлаждением и боковым клапаном. Что касается мощности, то под условным капотом скрывается 6 лошадиных сил. Максимальная же скорость мопеда – 80 километров в час.



Продали мопед за 12 500 долларов США / Фото bringatrailer

Редкость также играет определенную роль в обаянии Model 85. Мопед сходил с конвейера только с 1947 по 1950 годы. Всего выпустили менее 1000 единиц. Ранее, к слову, он продавался за 800 долларов. С поправкой на инфляцию, новая Salsbury Model 85 будет стоить около 9500 долларов. Поэтому последняя ставка в 12 500 долларов, на момент написания материала, кажется достаточно разумной.

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В объявлении говорилось, что в мопеде поменяли масло и свечи зажигания. Возможно, единственный недостаток этой сделки заключается в том, что байк был покрашен. А это значит, что не получится прочитать номер шасси мопеда. Но кому надо этот номер шасси, если сам мопед выглядит практически идеально. И мы, признаемся, немного завидуем новому владельцу транспортного средства.