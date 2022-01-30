На фотографии, которую Саша Чистова выложила на своей странице в инстаграме, она позирует в крошечном бикини. Сделан эффектный кадр во время отдыха блогерки на Бали. И, будем откровенны, каждый хотел бы сейчас быть там, а не наслаждаться погодными выпадами украинской зимы.
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В восторге от красавицы не только мы, но и подписчики Саши Чистовой. Об этом свидетельствуют множество лайков, а также бешеное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них, а уже после этого приступай к любованию нашей героиней:
- "Сексуальная крошка";
- "Очень хорошее фото. Элегантное";
- "Фигура просто огонь";
- "Почему я каждый раз кайфую от твоих фотографий?";
- "Очень грациозно";
- "Твоя страница – отдельный вид искусства".
Соблазнительное фото Саши Чистовой взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Чистовой
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Нам тоже очень нравится Саша Чистова. А то, чем она делится в сети, вызывает неподдельный восторг. Итак, если ты до сих пор не подписался на блогерку – пора это наконец-то сделать. Гарантируем, тебя ожидает еще очень и очень много горячего.