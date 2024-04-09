Что такое гормоны стресса и как они влияют на организм

Мы часто связываем стресс с внешними факторами – мол, они заставляют волноваться. Это так, но отвечают за это ощущение факторы внутренние – так называемые гормоны стресса.

Тебе интересно, как запускаются и работают эти механизмы стресса и что можно сделать, чтобы избежать нгативных последствий? Тогда читай дальше подробнее на Men 24.

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Что нужно знать о гормонах стресса

Это правда, что стресс материализуется после внешнего раздражителя-угрозы. Это естественная реакция, которая в итоге так или иначе отражается на организме.

На научном языке это процесс предостережения. Он происходит в гипоталамусе головного мозга, где излучаются нервные и гормональные сигналы, активирующие надпочечники для выделения определенных гормонов.

Вот самые важные гормоны стресса

Кортизол. Это главный гормон стресса, основная функция которого – повышение уровня глюкозы в крови и кровяного давления, что дает организму больше источников энергии для использования в случае опасности (например, быстро среагировать или побежать). Однако выработка кортизола в течение длительного времени негативно влияет на иммунную систему, подавляет пищеварительную, репродуктивную и процессы роста. А еще кортизол связан с проблемами памяти, перепадами настроения, болью в мышцах, усталостью, раздражительностью и тому подобным.

Это главный гормон стресса, основная функция которого – повышение уровня глюкозы в крови и кровяного давления, что дает организму больше источников энергии для использования в случае опасности (например, быстро среагировать или побежать). Однако выработка кортизола в течение длительного времени негативно влияет на иммунную систему, подавляет пищеварительную, репродуктивную и процессы роста. А еще кортизол связан с проблемами памяти, перепадами настроения, болью в мышцах, усталостью, раздражительностью и тому подобным. Адреналин. Говорят, во время стресса организм выделяет адреналин, который заставляет нас реагировать удивительными способами. И это не миф, адреналин действительно увеличивает запас энергии, частоту сердечных сокращений и уровень кровяного давления.

Говорят, во время стресса организм выделяет адреналин, который заставляет нас реагировать удивительными способами. И это не миф, адреналин действительно увеличивает запас энергии, частоту сердечных сокращений и уровень кровяного давления. Пролактин. Этот гормон стресса выделяет гипофиз, он связан с репродуктивными процессами. У женщин это отражается на овуляции и менструальном цикле, а у мужчин много пролактина вызывает понижение уровня тестостерона и может привести к эректильной дисфункции.

Защищаться от деструктивного влияния стресса не так сложно, как кажется / Фото stockking@freepik

Как влияют гормоны стресса

Влияние гормонов стресса обычно мгновенное, а с уменьшением их выработки симптомы исчезают, а частота сердечных сокращений и уровень кровяного давления восстанавливаются.

Однако когда внешние раздражители не исчезают, секреция этих гормонов продолжается, а значит – вызывает уже негативные последствия.

последствия. А последствиями постоянного присутствия гормонов стресса в организме является тревога, боль в голове, мышечный дискомфорт, проблемы с пищеварением, сердечные проблемы, увеличение веса и даже депрессия.

Как можно управлять стрессом здоровым способом

Мы не можем полностью контролировать то, что происходит в нашем организме, в том числе и выработку гормонов стресса. Но есть кое-что, что мы можем сделать, чтобы справиться со стрессом.