Но лучше узнай, что это такое, и научись его определять, чтобы улучшить отношения с собственным отдыхом. Который, в конце концов, необходим для крепкого здоровья и лучшей производительности на работе и вообще в жизни.

Смотри также Классическая, премиальная или ароматизированная: выбери водку и пройди тест о твоем характере

Что означает стреслаксинг

Согласно Urban Dictionary, слово "стреслаксинг" означает ощущение "такого стресса, что расслабление вызывает еще больший стресс". Это потому, что человек не работает над тем, что его напрягает. Это слово мы все чаще и чаще слышим, ведь в последние годы переживаем усиленное стремление к продуктивности.

Стреслаксинг – на самом деле не новый термин. В исследовании, опубликованном Американской психологической ассоциацией в 1980-х годах, этот термин уже использовали для обозначения стресса, возникающего в группе людей, пытающихся расслабиться. С тех пор значение не очень изменилось.



Стреслаксинг – это когда работа вызывает стресс, а отдых от нее – еще больший стресс / Фото freepik

Но почему расслабление приводит к стрессу

Ответ может быть разным в каждой конкретной ситуации, однако во многих случаях это связано со стимуляцией от социальных сетей и культурой, которая почитает продуктивность как синоним успеха.

Мы все следим за кем-то в соцсетях, кто постоянно приглашает нас на "вызовы продуктивности" или обучающие программы. А иногда это не только не мотивирует, но и вызывает стресс, который, что интересно, совпадает с моментом, когда ты позволяешь себе отключиться от работы и сесть на диван, чтобы полистать мобильный телефон.

Более того, даже когда мы возвращаемся к работе и начинаем снова заниматься тем, что нас беспокоит, то только усугубляем проблему, попадая в замкнутый круг. Попытки взять ситуацию под контроль и неустанные поиски способов покончить со стрессом становятся стрессом сами по себе.

Как узнать, что стреслаксинг грозит тебе

Одним из главных тревожных признаков является тот простой факт, что ты не можешь наслаждаться настоящим временем, постоянно избегаешь отдыха, оправдывая это работой или домашними делами. И это даже если ты чувствуешь себя истощенным или уже провел целый день за рабочим столом.

Также заметь, если твой список "фильмов, которые нужно посмотреть" или "друзей, которых нужно посетить" продолжает расти. То есть ты откладываешь досуг, чтобы заняться тем, что тебя напрягает.

Обрати внимание: эксперты сходятся, что стреслаксинг чаще бывает у людей с тревожностью или тех, кто склонен терять контроль, а также у тех, кто слишком сильно беспокоится о том, что думают другие.



Со стреслаксингом можно бороться, если приложить усилия и разорвать стрессовый круг / Фото freepik

Что делать со стреслаксингом

По мнению экспертов, первый шаг в борьбе со стреслаксингом – признать, что ты находишься в состоянии чрезмерного стресса и тревоги. Для этого следует обратить внимание на сигналы, которые подает организм, такие как:

боль в желудке, раздражение глаз от чрезмерного пребывания перед экраном,

отсутствие интереса к занятиям, которые обычно приносят удовольствие,

проблемы с осанкой, вызванные долгими рабочими днями,

недостаток отдыха, учащенное сердцебиение и тому подобное.

Чтобы решить проблему стреслаксинга, нужно разорвать замкнутый круг и установить ограничения в рабочем графике. А также понять, что для повышения производительности решающее значение имеет полноценный отдых, поэтому важно выделять время для сна и досуга в приоритете.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.