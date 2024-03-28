Но что такое сексуальная самооценка и как можно работать над тем, чтобы поддерживать ее на должном уровне? Об этом и как ее прокачать – читай дальше!

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Что такое сексуальная самооценка

Согласно клинике Майо, "сексуальная самооценка – это уверенность в себе, связана с сексуальной активностью, вашим восприятием собственной сексуальной привлекательности и общим стремлением к здоровому сексуальному поведению и опыту". И это идет бок о бок с телесной самооценкой, которая заключается в том, что ты чувствуешь уверенность в своем теле и своей внешности в целом.

Когда твоя сексуальная самооценка низкая, ты можешь избегать секса, не получать от него удовольствие или не чувствовать себя комфортно со своей партнершей, а неуверенность в себе может привести к тому, что ты будешь испытывать беспокойство по поводу своих действий и не сможешь легко достичь оргазма.

В клинике Майо объясняют, что есть 5 факторов, которые вступают в игру: навыки и опыт, уровень привлекательности, контроль над своими мыслями и эмоциями, моральные суждения и способность адаптироваться. Все это может быть частью того, что повышает или понижает вашу самооценку в сексуальной сфере, но есть также вещи, которые ты можешь сделать для себя, чтобы повысить ее.

Как повысить свою сексуальную самооценку?

Идея заключается не в том, что ты становишься высокомерным, а в том, что ты можешь сделать что-то, чтобы иметь здоровую самооценку, которая позволит тебе наслаждаться сексуальной жизнью в полной мере, и чтобы тревога за эффективность не создавала тебе проблем.

Повысить сексуальную осведомленность

Согласно журналу Psychology Today, чтобы повысить сексуальную самооценку, нужно работать над самоощущением, а также над сексуальной осведомленностью.

Сексуальное самосознание требует, чтобы мы перешли от опыта нашей сексуальности извне к опыту изнутри, приглушив шум, чтобы мы могли развивать глубокое, близкое, нюансированное понимание нашего эротического "Я". Каждый из нас заслуживает на то, чтобы чувствовать себя как дома в собственной коже, иметь возможность выражать свои желания и потребности в спальне. Каждый из нас заслуживает опыт эротической уверенности, которая является аутентичной, а не перформативной. Вот почему путь к эротической уверенности должен быть проложен через яростное сострадание к себе,

– говорится на сайте.



Важно прокачивать сексуальную осведомленность / Фото freepik

А это состоит из 3 ключей: доброты к себе, внимательности и общей человечности, что означает понимание того, что мы не одиноки, что мы не единственные, кто может иметь сомнения или чувствовать неуверенность, и что все это нормально.

Следи за тем, как ты разговариваешь с собой

Проблема сексуальной самооценки заключается в том, что ты можешь сам ее разрушать негативным нарративом и чрезмерной самокритикой. Эксперты говорят, что важно изменить нарратив, чтобы сосредоточиться на том, что хорошо, что тебе нравится, и на своих сильных сторонах. Так ты сможешь лучше распознать все, что можешь предложить, и мотивировать себя.

Кроме того, когда ты сосредоточен на позитиве, то все становится менее стрессовым, и ты можешь больше наслаждаться жизнью.

Улучшай свое общение

Согласно Choosing Therapy, общение также может помочь тебе улучшить сексуальный опыт и получить больше удовольствия, поскольку это помогает лучше узнать себя и друг друга, понять, что им нравится, что им нужно и как просить о том, чего они хотят.

На сайте говорится о том, что пары, которые хорошо общаются о сексе, имеют самый лучший секс.

Экспериментируй

Это не значит, что ты должен попробовать все возможные позиции, БДСМ или самые экстремальные практики, которые тебе попадаются. Скорее, речь идет о том, чтобы быть открытыми к возможностям и пробовать новые вещи. Так ты сможешь лучше понять, что тебе нравится и что приносит удовольствие, а также научишься слушать свою партнершу и искать разные способы сделать так, чтобы ей было приятно. И не забывай, что практика делает совершенным.



Важно быть открытым к экспериментам / Фото senivpetro

Заботься о своем теле

Болеть – это не очень сексуально, поэтому важно заботиться о своем физическом и психическом здоровье, оставаться активным и заниматься спортом. Но не потому, что тебе нужно сбросить несколько килограммов, а потому, что доказано, что физические упражнения могут помочь тебе стать более уверенным в себе, чувствовать себя хорошо и ценить свое тело и все, что оно для тебя делает.

Когда ты чувствуешь себя хорошо физически и психически, ты можешь больше наслаждаться жизнью и лучше работать.

Клиника Майо также рекомендует:

Будь добрым и сострадательным к себе и люби себя таким, каким ты есть.

Ознакомься с тем, что приносит тебе удовольствие во время секса.

Сделай бодипозитивность правилом (без извинений, без стыда).

Цени свою сексуальность.

Стремись быть с людьми, которые положительно влияют на тебя.

Практикуйся говорить "Нет".

Научись вырабатывать рутины и привычки, которые дарят тебе хорошее настроение.

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