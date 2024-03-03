Для многих придание веса взаимосвязи между сексом и разводом кажется почти прихотью. В конце концов, если пара функционирует на многих других уровнях, таких как общение, уважение к границам и договоренностям, ежедневная динамика, чувство юмора, интеллектуальные интересы и т.д., почему секс должен быть таким важным? Разве не нормально для всех пар страдать от снижения сексуального влечения со временем?

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Отчасти да, для всех пар является нормальным уменьшение сексуального взаимодействия со временем, поскольку мы привыкаем к другому человеку и теряется первоначальное влечение к новизне. Хотя, конечно, часто это идет бок о бок с ростом любви и заботы, что делает отношения устойчивыми, несмотря на уменьшение количества сексуальных контактов (хотя мы не можем отрицать, что в других случаях пары остаются вместе больше из-за рутины и привычки). Однако существует определенная частота, которая считается минимальной для того, чтобы пара могла оставаться вместе и не запускать биномиальную зависимость "секс – развод".

Сколько раз пара должна заниматься сексом, чтобы избежать развода?

Хотя это не закон, который нельзя изменить, и, как и во всем, существуют определенные исключения, рекомендуется, чтобы пара занималась сексом по крайней мере раз в неделю, чтобы поддерживать свою близость активной, согласно исследованию, проведенному Организацией экономического сотрудничества и развития. Она утверждает, что 70% разводов за год имеют общую причину – отсутствие секса как одну из главных проблем и причин расставания. Но почему сексуальная жизнь пары настолько важна?



Эксперты рекомендуют заниматься сексом хотя бы раз в неделю / Фото gpointstudio

Почему отсутствие секса приводит к разводу?

Согласно тому же исследованию, связь между сексом и разводом связана с тем, что именно во время секса мы познаем более скрытую сторону нашего партнера, перспективу, которую, как нам кажется, знаем только мы, и которая нас объединяет. А также это порождает чувство принятия, когда другой также знает эту интимную сторону нас и наслаждается ею, поскольку это позволяет нам чувствовать себя признанными и принятыми на многих уровнях.

Например, активная сексуальная жизнь может помочь парам чувствовать себя привлекательными, энергичными и способными продолжать нравиться друг другу. Зато отсутствие секса может привести к неуверенности и страхам относительно того, хочет ли нас наш партнер. Другими словами, поддержания близости создает больше доверия и безопасности в отношениях, чем отказ от таких моментов.



Регулярный секс позволяет партнерам чувствовать себя привлекательными / Фото senivpetro

Более того, в подавляющем большинстве случаев, когда нет совместимости в количестве и частоте секса, который пара имеет, вероятно, есть также трудности в общении об этом. И это затрудняет динамику совместной жизни, поскольку этот вопрос может быть там, как слон в комнате. Когда же наконец удается обсудить эту тему, могут возникнуть споры, недоразумения и обиды, ведь знать, как говорить о сексе со своим партнером, нелегко, особенно когда существуют разногласия во взглядах на сексуальную жизнь каждого из вас.

Однако важно помнить, что если сексуальная жизнь пары не лучшая, в этом не виновата ни одна из сторон, ни тот, кто имеет больше желания, ни тот, кто имеет меньше. Но обе стороны должны внести свой вклад, чтобы научиться идти на компромисс и найти баланс, который будет полезным для всех. Это можно сделать только путем переговоров, которые сначала могут казаться неудобными, но со временем станут значительно менее неудобными, если вы оба научитесь слушать и говорить с уважением.



Важно идти на компромиссы и искать новые решения / Фото lookstudio

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Также помните, что желательно искать места для близости за пределами рутины, и что, даже если повседневная динамика является ежедневной или сосредоточенной на других вопросах, таких как работа, важно убедиться, что романтическая и чувственная сторона отношений не теряется. Это значительно повысит ваши шансы остаться вместе.

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