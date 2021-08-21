Художник макросъемки зафиксировал дым свечи после угасания: захватывающее видео

Человеческий глаз не способен уловить все детали затухания свечи. Любознательный фотограф макросъемки, известный под ником Macrofying, зафиксировал этот процесс на видео высокой четкости.

Для этого он поставил свечу перед камерой с мощным объективом и задул ее. Отснятый ролик демонстрирует зрителю невероятно увлекательную красоту микроскопического мира.

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Как угасает свеча

По словам фотохудожника, видео снято с использованием очень высокой скорости затвора и замедленной съемки.



Фотограф снял дым свечи в замедленном движении / Фото Macrofying

В ролике не видно самого пламени до того, как оно было погашено. Это потому, говорит фотограф, что он использовал очень мощную лампу, которая ярче света от огня свечи. Таким образом удалось компенсировать высокую выдержку, которая была применена во время съемки.

Почему появляется дым после угасания свечи

Как пояснил фотограф, дым – это частицы углерода, который не успел сгореть. Они выделяются при разрыве углеводородной цепи свечного воска. Когда свеча зажжена, большая часть углерода сгорает и превращается в углекислый газ, но некоторое количество испаряется. Именно поэтому, если поднести тарелку к пламени свечи, то углерод соберется на ее поверхности в виде сажи.

Когда свечу потушить, ее гнет содержит еще достаточно тепла, чтобы некоторое время расщеплять молекулы воска. Но его недостаточно для того, чтобы сжигать углерод. Вот почему появляется дым после задувания, который исходит, пока свечной фитиль не остынет.



Затухание свечи​ / Фото Macrofying