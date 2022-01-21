Не стал исключением ее свежий пост. На нем красавица предстала в крохотном бикини, позволяющем вдоволь налюбоваться ее роскошными формами. Айда вместе с Men 24 наслаждаться публикацией, которой поделилась Оливиа Калпо в сети!

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"Видишь сердце в облаке?", – спросила она своих подписчиков.

Не знаем, что там удалось увидеть поклонникам обладательницы титула Мисс Вселенная. Мы ведь просто не могли оторвать взгляды от ее безупречной фигуры. К счастью, мы такие не одни. Об этом свидетельствует огромное количество лайков, а также множество комментариев:

  • "Ты нравишься мне";
  • "Ты просто необычная, крошка";
  • "Жаркая, как и всегда";
  • "Я могу разглядеть на фото только одну вещь. И это точно не облака";
  • "Очень и очень горячая";
  • "Настоящая королева сети";
  • "Ущипните меня, если Оливиа Калпо действительно существует";
  • "Эти фотографии просто безупречны";
  • "Крутые фотографии крутой девушки".

Оливиа Калпо снялась в крошечном бикини
Крошечное бикини подчеркивает фигуру Оливии Калпо / Фото с инстаграма Калпо

Оливиа Калпо снялась в крошечном бикини
Крошечное бикини подчеркивает фигуру Оливии Калпо / Фото с инстаграма Калпо

Оливиа Калпо снялась в крошечном бикини
Крошечное бикини подчеркивает фигуру Оливии Калпо / Фото с инстаграма Калпо

Оливиа Калпо снялась в крошечном бикини
Крошечное бикини подчеркивает фигуру Оливии Калпо / Фото с инстаграма Калпо

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Любоваться Оливией Калпо можно целую вечность. Так будь максимально осторожным, чтобы твоя возлюбленная не начала ревновать. Подпишись на красавицу, поставь лайки под ее последними фотографиями и немедленно беги с ее страницы. Пока не поздно. Мы предупреждали!