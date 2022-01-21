Не стал исключением ее свежий пост. На нем красавица предстала в крохотном бикини, позволяющем вдоволь налюбоваться ее роскошными формами. Айда вместе с Men 24 наслаждаться публикацией, которой поделилась Оливиа Калпо в сети!

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"Видишь сердце в облаке?", – спросила она своих подписчиков.

Не знаем, что там удалось увидеть поклонникам обладательницы титула Мисс Вселенная. Мы ведь просто не могли оторвать взгляды от ее безупречной фигуры. К счастью, мы такие не одни. Об этом свидетельствует огромное количество лайков, а также множество комментариев:

"Ты нравишься мне";

"Ты просто необычная, крошка";

"Жаркая, как и всегда";

"Я могу разглядеть на фото только одну вещь. И это точно не облака";

"Очень и очень горячая";

"Настоящая королева сети";

"Ущипните меня, если Оливиа Калпо действительно существует";

"Эти фотографии просто безупречны";

"Крутые фотографии крутой девушки".



Крошечное бикини подчеркивает фигуру Оливии Калпо / Фото с инстаграма Калпо



Крошечное бикини подчеркивает фигуру Оливии Калпо / Фото с инстаграма Калпо



Крошечное бикини подчеркивает фигуру Оливии Калпо / Фото с инстаграма Калпо



Крошечное бикини подчеркивает фигуру Оливии Калпо / Фото с инстаграма Калпо

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