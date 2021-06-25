Алессандра Амброзио знает, что скрывать свое роскошное тело под мешковатой одеждой – не лучшая идея. Поэтому она с огромным удовольствием снимается в купальниках и других соблазнительных образах. В своем новом посте в инстаграме "ангел" Victoria's Secret появилась перед поклонниками в крошечном бикини. Айда наслаждаться соблазнительными формами модели!

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На горячих фото Алессандра Амброзио позирует в бикини на фоне моря. Дополняет легкий летний лук рубашка в полоску, которая добавляет определенной небрежности образу. Неудивительно, что подписчики модели буквально засыпали ее лайками, а также комментариями:

"Волшебный пост";

"Королева, закрыла эпоху "ангелов";

"Ты очень милая и привлекательная";

"Ты очень соблазнительная";

"Очень горячая";

"Это тело просто любовь".

Мы буквально призываем подписаться на Алессандру Амброзио. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от сексуальной бразильской модели? Более того – не забудь поставить лайк под постом красавицы, а также оставить комментарий.