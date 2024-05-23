Астролог Эстель Дэниелс описывает этот период как время, когда Луна "вне часов", время космической релаксации, когда лучше всего – расслабиться, отдохнуть, устроить вечеринку, почитать книгу, заняться домашними делами и тому подобное.

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Если взглянуть с другой стороны, то это точно не время для того, чтобы делать что-то, что могло бы иметь ощутимые результаты. Особенно важно в это время:

Не подписывать контракты

Не брать на себя обязательства.

Не покупать ничего серьезного.

Не планировать никаких операций или других медицинских процедур.

И даже не заниматься сексом.

Луна вне часов: как долго это длится

Период внечасовости Луны случается каждые два – три дня и может длиться от нескольких минут до, в редких случаях, двух дней. Но обычно длится пару часов.

Чтобы узнать, когда настанет новолуние, следует заглянуть в соответствующий календарь. И, возможно, это время лучше провести в постели – когда мы спим, Луна обычно бездействует. Но когда все происходит в часы бодрствования, все же есть способы сделать так, чтобы Луна работала на нас.

Каждые несколько дней случаются часы, когда действительно лучше не делать ничего важного / Фото freepik

Что делать с капризной Луной

Важно понимать, что периоды внечасовости Луны не являются негативными по своей сути – они нейтральны. Да, ничего не произойдет во время новолуния, но иногда именно ничего – это именно то, что нам нужно. Если ты ищешь минимальных последствий, собираешься обнародовать важную информацию или пытаешься остаться незамеченным, эта Луна как раз для тебя.

Интересный факт: Эстель Дэниелс утверждает, что одержимый астрологией президент США Рональд Рейган планировал свои пресс-конференции на спорные темы на время именно внечасовой Луны, чтобы избежать нежелательного внимания.

А если человек родился в период внечасовой Луны? Те, кто родился в такое время, обычно вынуждены продираться через большее количество паутины и песка.

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Люди, рожденные во время новолуния, реагируют на жизнь непредсказуемо, им труднее приспосабливаться. Но если они находят свое предназначение, то уже не испытывают никаких препятствий.