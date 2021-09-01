Как эффективно похудеть: крутой комплекс упражнений с собственным весом

Работа над твоим телом – процесс непрерывный. Поэтому мы не устаем подбрасывать тебе крутые упражнения, с помощью которых можно достичь желаемых результатов. На этот раз лови мощный комплекс, который позволит избавиться от лишних килограммов. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего!

Взрывной тренировкой традиционно поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. Возьми ее на вооружение, чтобы уверенно идти к своей цели.

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"Один из моих любимых способов дополнить мои силовые тренировки – добавить тренировки с собственным весом и поддерживать частоту сердечных сокращений в течение длительного промежутка времени. Это позволит тебе не только работать над кардио, но и оставаться стройным", – отмечает Ник Уолкер.

Как ты уже понял, эта тренировка предусматривает работу с собственным весом. Поэтому тебе не нужно переживать из-за того, что не взял с собой необходимый инвентарь.

Комплекс упражнений для похудения

Приседания со скачками: 4 подхода по 30 секунд

подхода по 30 секунд Бэрпи: 4 подхода по 15 секунд

4 подхода по 15 секунд Альпинист с прикосновениями руками до плеч: 4 подхода по 30 секунд

4 подхода по 30 секунд Скручивания с использованием рук: 4 подхода по 15 повторений на каждую ногу

Совет не забывай отдыхать по 20 – 30 секунд между подходами.

Этот комплекс упражнений можно использовать как суперсет, так и добавлять к своей привычной тренировке. Во втором случае ты сможешь силовую нагрузку разбавить отличным кардио для сжигания калорий.

Не ленись работать над своим телом. Результаты тебе настолько сильно понравятся, что ты просто не хочешь останавливаться. Главное – сделать первый шаг навстречу телу своей мечты!

Смотри на видео, как выполнять комплекс упражнений от Ника Уолкера:

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Текст публикации Ника Волкера:

Сжигание веса тела!

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Один из моих любимых способов дополнить мои силовые тренировки – это включить тренировки с собственным весом и поддерживать частоту сердечных сокращений в течение длительного промежутка времени! Это позволит вам не только работать над кардио, но и оставаться стройными.



Попробуйте эти упражнения как собственно тренировку или дополните их другими тренировками в вашей программе!



Приседания со скачками: 4 подхода по 30 секунд

Бэрпи: 4 подхода по 15 секунд

Альпинист с прикосновениями руками до плеч: 4 подхода по 30 секунд

Скручивание с использованием рук: 4 подхода по 15 повторений на каждую ногу



Отдыхайте 20 – 30 секунд между подходами!



Приносите хорошую энергию, оставайтесь последовательными и доверяйте вашему процессу!