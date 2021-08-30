Лови мощную тренировку от фитнес-тренера Ника Уолкера. С ее помощью ты не только сожжёшь максимум калорий, но и проработаешь свое дыхание. Если ты не знаешь, то от дыхания зависит очень и очень много!

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Сжигаем калории и прокачиваем дыхания

"Знали ли вы, что гребной тренажер привлекает 86% ваших мышц Один из моих любимых способов повысить пульс и поддерживать "горения" тела – это добавить гребной и лыжный тренажер в свою круговую тренировку", – отметил Ник Уолкер.

Важно не забывать о технике дыхания. Один из ключей к развитию твоего сердечно-сосудистого здоровья – работать над собственным дыханием правильно. Обрати внимание на то, как ты дышишь во время каждого повторения. Поэтому попробуй сделать дыхание частью своей тренировки.

Тренировка:

1a. Гребной тренажер: 5 подходов по 150 метров

1b. Отжимания: 5 подходов по 20 повторений

1c. Сгибание рук с гантелей: 5 подходов по 20 повторений.

Напоминаем! Отдыхай по 30 секунд после каждого раунда.

2a. Лыжный тренажер: 5 подходов по 150 метров

2b. Жим над головой с гантелей: 5 подходов по 20 повторений.

Не забывай отдыхать по 30 секунд после каждого выполненного раунда.

Смотри, как правильно выполнять упражнения Ника Уолкера:

Возьми на вооружение комплекс упражнений от Ника Волкера. С их помощью ты сможешь не только эффективно сжигать калории, но и наращивать рельеф. Результаты тебе настолько понравятся, что ты не захочешь останавливаться на полпути к достижению желаемого результата!

Не ленись работать над своим телом. А помогут тебе эти упражнения и советы:

Текст публикации Ника Волкера:

Сжигаем калории + Дышим

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Знаешь ли ты... гребной тренажер привлекает 86% твоих мышц? Один из моих любимых способов повысить пульс, и поддерживать горение тела – включить гребной тренажер и лыжный в круговую тренировку.

Примечание: не забывай о дыхании. Один из ключей к развитию твоего сердечно-сосудистого здоровья – это работать над своим дыханием... правильно. Обрати внимание на то, когда ты дышишь во время каждого повторения, и попробуй добавить его в свои тренировки.

Тренировка

1a. Гребной тренажер: 5 подходов по 150 метров

1b. Отжимания: 5 подходов по 20 повторений

1c. Сгибание рук с гантелей 5 подходов по 20 повторений.

Отдыхай по 30 секунд после каждого раунда.

2a. Лыжный тренажер: 5 подходов по 150 метров

2b. Жим над головой с гантелей 5 подходов по 20 повторений.

Отдыхай по 30 секунд после каждого раунда.