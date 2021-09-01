Як ефективно схуднути: крутий комплекс вправ з власною вагою
Джерело:інстаграм Ніка Волкера
Робота над твоїм тілом – процес безперервний. Тож ми не втомлюємося підкидати тобі круті вправи, з допомогою яких можна досягнути бажаних результатів. Цього разу лови потужний комплекс, який дозволить позбутися зайвих кілограмів. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!
Вибуховим тренуванням традиційно поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Візьми його на озброєння, щоб впевнено іти до своєї мети.
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"Один з моїх улюблених способів доповнити мої силові тренування – додати тренування з власною вагою та підтримувати частоту серцевих скорочень протягом тривалого проміжку часу. Це дозволить тобі не лише працювати над кардіо, а й залишатися струнким", – наголошує Нік Волкер.
Як ти вже зрозумів, це тренування передбачає роботу з власною вагою. Тож тобі не потрібно переживати через те, що не взяв з собою необхідний інвентар.
Комплекс вправ для схуднення
- Присідання зі стрибками: 4 підходи по 30 секунд
- Берпі: 4 підходи по 15 секунд
- Альпініст з дотиками руками до плечей: 4 підходи по 30 секунд
- Скручування з використанням рук: 4 підходи по 15 повторень на кожну ногу
Порада: не забувай відпочивати по 20 – 30 секунд між підходами.
Цей комплекс вправ можна використовувати як суперсет, так і додавати до свого звичного тренування. У другому випадку ти зможеш силове навантаження розбавити відмінним кардіо для спалювання калорій.
Не лінуйся працювати над своїм тілом. Результати тобі настільки сильно сподобаються, що ти просто не захочеш зупинятися. Головне – зробити перший крок назустріч тілу своєї мрії!
Дивися на відео, як виконувати комплекс вправ від Ніка Волкера:
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Текст публікації Ніка Волкера:
Спалювання ваги тіла!
Проведіть пальцем по екрану, щоб переглянути, зберегти та поділитися!
Один з моїх улюблених способів доповнити мої силові тренування – це включити тренування з власною вагою і підтримувати частоту серцевих скорочень протягом тривалого проміжку часу! Це дозволить вам не тільки працювати над кардіо, але і залишатися стрункими.
Спробуйте ці вправи як власне тренування або доповніть їх іншими тренуваннями у вашій програмі!
Присідання зі стрибками: 4 підходи по 30 секунд
Берпі: 4 підходи по 15 секунд
Альпініст з дотиками руками до плечей: 4 підходи по 30 секунд
Скручування з використанням рук: 4 підходи по 15 повторень на кожну ногу
Відпочивайте 20 – 30 секунд між підходами!
Приносьте хорошу енергію, залишайтеся послідовними та довіряйте ВАШОМУ процесу!