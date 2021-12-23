Эйнштейн ненавидел носки, а Гюго писал голышом: странные прихоти мировых гениев

Невозможно и представить, что было бы, если бы не знал мир Томаса Эдисона или Бенджамина Франклина, несмотря на все их странности. Но разве этим отличались только они?

Сегодня расскажем тебе еще немного интересного о жизни выдающихся людей. А вспомним – Эйнштейна, Гюго и Бальзака (по книге Мейсона Карри "Режим гения. Распорядок дня великих людей").

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Альберт Эйнштейн ненавидел носки

Великий учёный никогда не носил носков. Он говорил, что не видит в них нужды, а там еще дырки мгновенно образуются. На официальные мероприятия Эйнштейн надевал высокие ботинки, чтобы отсутствие этой детали туалета не бросалось в глаза.

Виктор Гюго любил писать голышом

Пожалуй, никто не может похвастаться такими экстравагантными привычками, как писатели – иногда они вдохновение ищут очень затейливо.

Французский классик Виктор Гюго почему-то чаще всего ловил музу, когда писал голым, причем перед этим приказывал слуге спрятать всю одежду.

причем перед этим приказывал слуге спрятать всю одежду. Дурачество из дурачеств? А нет, не совсем. Таким образом хитрец Гюго убирал от себя любые соблазны выйти из дома и остановить работу!



Гюго любил писать голышом, чтобы не иметь соблазна куда-то повеяться / Фото From Old Books

Оноре де Бальзак творил благодаря кофе

Автор "Человеческой комедии" писал только ночью и был ярым кофеманом. Рукописи Бальзака были покрыты не только чернилами, но и сотнями следов кофейных чашек.

Он говорил, что кофе, когда двигается в его желудке, заставляет двигаться и мысли в его голове .

. И тогда "появляются образы, а бумага укрывается чернилами".

С другой стороны, 48-часовые рабочие смены и литры выпитого кофе сильно ударили по здоровью писателя. Так что здесь брать пример не советуем. Что касается другого... Тут уж смотри сам.

К слову, у нас есть еще много чего рассказать об Эйнштейне. Смотри видео: