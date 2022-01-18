До сих пор одной из выявленных причин была личность членов пары. А именно то, что экстраверты обычно демонстрировали большее сексуальное удовольствие. Мол, пары, в которых каждый – экстраверт, обречены на счастье в отношениях даже после многих лет.
Стоит внимания Посвящённая первопроходцам: Nemiroff представил лимитированную линейку Moon Edition
Объяснение, которое давали эксперты, имело смысл: экстраверты обычно имеют больше опыта, встречаются с большим количеством людей, что позволяет им иметь больше сексуальных партнеров в течение жизни. Это и дает им возможность переносить этот опыт в свои отношения. Но не только на экстравертности держатся счастливые отношения.
Эта черта делает тебя лучшим в сексе
Со всем тем, психолог из Университета Канады, Эрик Ту решил провести исследование. Его цель: уточнить личностные характеристики, которые делают мужчин самыми лучшими в сексе и, кроме того, поддерживают сексуальное удовольствие в длительных отношениях.
Так что эксперт и его команда пришли к выводу, что ключевая черта, которую они искали – харизма. Харизматические мужчины привлекательны, склонны быть хорошими лидерами и, по словам опрошенных, очень внимательно относятся к потребностям своих партнеров.
- Именно это внимание к потребностям делало партнеров более удовлетворенными в сексуальном плане и отношениях в целом.
Харизматические мужчины дарят женщинам максимум удовольствия / Фото We-Vibe Toys
Как можно быть более харизматичным в постели? Профессор психологии Дэвид Ладден поделился несколькими советами. В частности:
- делиться своими чувствами,
- ничего не скрывать,
- слушать, что хочет сказать твой партнер,
- а также сосредоточиться на нуждах другого человека.
Что касается последнего совета, то он работает очень просто. Если ты делаешь это, то, скорее всего, получаешь то же в ответ. Согласись, это положительно влияет не только на интимную жизнь, но и на отношения в целом.
Это интересно Почему зрелым женщинам нравятся мужчины помладше
Как видишь, достаточно прокачать одну черту, чтобы дарить и получать еще большее удовольствие от отношений. И говорится, как ты сам прекрасно понимаешь, не только об интимной их стороне!