До сих пор одной из выявленных причин была личность членов пары. А именно то, что экстраверты обычно демонстрировали большее сексуальное удовольствие. Мол, пары, в которых каждый – экстраверт, обречены на счастье в отношениях даже после многих лет.

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Объяснение, которое давали эксперты, имело смысл: экстраверты обычно имеют больше опыта, встречаются с большим количеством людей, что позволяет им иметь больше сексуальных партнеров в течение жизни. Это и дает им возможность переносить этот опыт в свои отношения. Но не только на экстравертности держатся счастливые отношения.

Эта черта делает тебя лучшим в сексе

Со всем тем, психолог из Университета Канады, Эрик Ту решил провести исследование. Его цель: уточнить личностные характеристики, которые делают мужчин самыми лучшими в сексе и, кроме того, поддерживают сексуальное удовольствие в длительных отношениях.

Так что эксперт и его команда пришли к выводу, что ключевая черта, которую они искали – харизма. Харизматические мужчины привлекательны, склонны быть хорошими лидерами и, по словам опрошенных, очень внимательно относятся к потребностям своих партнеров.

Именно это внимание к потребностям делало партнеров более удовлетворенными в сексуальном плане и отношениях в целом.



Харизматические мужчины дарят женщинам максимум удовольствия / Фото We-Vibe Toys

Как можно быть более харизматичным в постели? Профессор психологии Дэвид Ладден поделился несколькими советами . В частности:

делиться своими чувствами,

ничего не скрывать,

слушать, что хочет сказать твой партнер,

а также сосредоточиться на нуждах другого человека.

Что касается последнего совета, то он работает очень просто. Если ты делаешь это, то, скорее всего, получаешь то же в ответ. Согласись, это положительно влияет не только на интимную жизнь, но и на отношения в целом.

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