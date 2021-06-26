За 80 лет ничего не изменилось: эксперты назвали самую популярную секс-позицию всех поколений

Каждое поколение устанавливает свои собственные тенденции. Но касается ли это утверждение предпочтений в постели? Оказывается, за последние 80, а то и больше лет, есть одна позиция в сексе, которая остается настоящим фаворитом.

Мы были весьма удивлены, что сексуальные предпочтения с годами не меняются. А больше всего нас удивила самая популярная секс-позиция.

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Бэби-бумеры (примерно 1946 – 1964 годы), поколение X (примерно 1965 – 1979 годы), миллениалы (примерно 1980 – 1994 годы), поколение Z (примерно 1995 – 2012 годы). Их всех объединяет одно. И это одно – секс-позиция, которой они отдают предпочтение.

В целом, в наши дни люди занимаются сексом меньше, чем раньше. Но когда они это делают, то желание занять определенное положение становится сильнее. Ты подозреваешь, о какой секс-позе идет речь?

Самая популярная секс-поза за последние 80 лет

Чтобы выяснить, какая позиция в сексе считается настоящим лидером, Bespoke Surgical опросила 1000 американцев об их предпочтениях в постели. Оказалось, что doggy style – безоговорочный фаворит. Более о doggy style мы рассказывали здесь.

Опрос также выяснил, в чем же незаурядная популярность этой позиции. Все очень просто: в этой позиции возможно глубокое проникновение, что идеально подходит для интенсивной стимуляции точки G. Кроме того, доминирование и покорность тоже предусматриваются в этой секс-позе.

Поколение Z наиболее часто сообщало о сексе в позиции doggy style. Говорится о 10,6 раза в месяц.

наиболее часто сообщало о сексе в позиции doggy style. Говорится о 10,6 раза в месяц. Миллениалы были примерно на одном уровне с поколением Z.

были примерно на одном уровне с поколением Z. Представители поколения X занимались сексом в этой позиции 9 раз в месяц.

занимались сексом в этой позиции 9 раз в месяц. Зато бэби-бумеры отдавались страсти в doggy style 6,6 раза в месяц.



Doggy Style считается самой популярной секс-позой / Фото Ella Byworth

К слову, второе место заняла миссионерская позиция, а после нее – всадница. Ниже расположились перевернутая всадница, а также поза лотоса.

А тебе какая секс-позиция нравится больше всего? Подозреваем, что среди лидеров рейтинга является именно та, которая позволяет тебе получить максимум удовольствия.

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