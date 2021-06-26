За 80 років нічого не змінилося: експерти назвали найпопулярнішу секс-позицію усіх поколінь

Кожне покоління встановлює свої власні тенденції. Але чи стосується це твердження вподобань у ліжку? Виявляється, за останні 80, а то й більше років, є одна позиція у сексі, яка залишається справжнім фаворитом.

Ми були вельми подивовані, що сексуальні вподобання з роками не міняються. А найбільше нас здивувала найпопулярніша секс-позиція.

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Бебі-бумери (приблизно 1946 – 1964 роки), покоління X (приблизно 1965 – 1979 роки), мілленіали (приблизно 1980 – 1994 роки), покоління Z (приблизно 1995 – 2012 роки). Їх усіх об'єднує одне. І це одне – секс-позиція, якій вони віддають перевагу.

У цілому, в наші дні люди займаються сексом менше, ніж раніше. Але коли вони це роблять, то бажання зайняти певне положення стає сильнішим. Ти вже підозрюєш, про яку секс-позу йдеться?

Найпопулярніша секс-поза за останні 80 років

Щоб з'ясувати, яка позиція у сексі вважається справжнім фаворитом, Bespoke Surgical опитала 1000 американців про їхні вподобання у ліжку. Виявилося, що doggy style – беззаперечний фаворит. Більше про doggy style ми розповідали тут.

Опитування також з'ясувало, у чому ж неабияка популярність цієї позиції. Усе дуже просто: у цій позиції можливе глибше проникнення, що ідеально підходить для інтенсивнішої стимуляції точки G. Крім того, домінування та покірність теж передбачаються у цій секс-позі.

Покоління Z найчастіше повідомляло про секс у позиції doggy style. Мовиться про 10,6 раза на місяць.

найчастіше повідомляло про секс у позиції doggy style. Мовиться про 10,6 раза на місяць. Мілленіали були приблизно на одному рівні з поколінням Z.

були приблизно на одному рівні з поколінням Z. Представники покоління X займалися сексом у цій позиції 9 разів на місяць.

займалися сексом у цій позиції 9 разів на місяць. Натомість бебі-бумери віддавалися пристрасті у doggy style 6,6 раза на місяць.



Doggy Style вважається найпопулярнішою секс-позою / Фото Ella Byworth

До слова, другу позицію посіла місіонерська позиція, а після неї – вершниця. Нижче розташувалися перевернута вершниця, а також поза лотоса.

А тобі яка секс-позиція подобається найбільше? Підозрюємо, що серед лідерів рейтингу є саме та, яка дозволяє тобі отримати максимум задоволення.

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