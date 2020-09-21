Казалось бы, сексом в doggy style трудно кого-то удивить. Впрочем, не все мужчины и женщины понимают, почему эта секс-поза столь популярна по всему миру. Попробуем в рубрике Библиотека оргазмов разобраться, чем же так нравится "стиль собачки" в сексе.

На первый взгляд, может показаться, что doggy style – поза, присущая актерам в порнофильмах. На самом деле, сексом в этой позиции занимаются миллионы людей по всему миру. Более того, "стиль собачки" обожают. Men 24 расскажет, почему же в doggy style нет ничего плохого и какие плюсы несет в себе эта поза.

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Максимальная естественность

Если обратить внимание на братьев наших меньших, то они до сих пор работают над продолжением рода в "стиле собачки". Н ам то немного повезло, и эволюция позволила твердо стать на наши две, чтобы пробовать что-то новое в сексе.

Физиология – тетка суровая. И согласно ей, именно doggy style – максимально естественная поза для секса .



Doggy style – максимально естественная поза для секса / Фото shutterstock

Визуальное удовольствие

Секс в "стиле собачки" обожают мужчины, ведь перед их глазами открывается невероятная панорама. Поэтому нет ничего удивительного в том, чтобы ты предложил своей любимой отдаться страсти именно в doggy style.

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Контроль процесса

Причем здесь речь идет не только о тебе, но и о твоей партнерше. Она может прижиматься к тебе, колебать бедрами в такт или немного отстраниться, если есть в этом потребность.

Поэтому "стиль собачки" позволит обоим партнерам равноправно контролировать процесс , чтобы получить как можно больше удовольствия.

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Стимуляция точки G под

"Стиль собачки" ценен еще тем, что он обеспечивает максимально глубокое проникновение. Поэтому удовольствие получаете вы вдвоем по полной. Если же вы будете экспериментировать и искать новые углы наклона, то можете стимулировать заветную точку G, которая позволит ей получить незабываемый оргазм.

Во время секса в doggy style не забывай обращать внимание на реакции ее тела. Так ты будешь понимать под каким углом лучше проникать и каким должен быть оптимальный темп, который подарит ей как можно больше удовольствия.



"Стиль собачки" позволяет стимулировать точку G / Фото flipboard