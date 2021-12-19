Эксперты рассказали, без чего невозможны счастливые отношения

Каждый хотел бы, чтобы их отношения были счастливы. И тут сразу же в голову начинают лезть множество факторов, которые помогут их такими сделать. Но мы знаем самый важный момент!

Кто-то скажет о доброте, кто-то – общих интересах, а кто-то убежден, что достаточно любви. Но, как оказалось, нужно гораздо больше.

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Все вышеперечисленное, конечно же, важно. Но это не может стать основой счастливых и длительных отношений. По крайней мере, так идет речь в исследовании Джона Готтмана, крупнейшего эксперта по отношениям.

Важнейшее в отношениях доверие

После анализа пар в течение 50 лет он пришел к выводу, что доверие – столб, на котором все держится.

Джон Готтман не одинок в этой идее. Множество исследований подтверждают идею, что доверие нужно для того, чтобы отношения не заканчивались. И, как утверждает семейный терапевт Джейсон Уайтинг, доверие – ключ к общению, а общение – ключ к успеху отношений.

Вот почему пара должна работать над доверием, заботиться о нем и пытаться восстановить его и исправить, если что-то пошло не так. А это, будем откровенны, может произойти в любой момент.



Доверие – столб, на котором держатся счастливые отношения / Фото Nathan McBride

В отношениях без доверия участники всегда будут готовы, всегда ждут разочарования, всегда живут в стрессе. А отношениям, которые построены на доверии, менее присущ стресс. В этом случае каждый чувствует себя более спокойным, а также больше верит, что все будет хорошо.

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Иногда заслужить чье-то доверие – не самое легкое дело. Но когда она есть, то его, подчеркивают эксперты, нужно ценить и беречь. Если твои отношения построены именно на нем, то ни в коем случае не стоит компрометировать себя, если ты хочешь встретить старость с этой барышней.