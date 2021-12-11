В таких парах каждый чувствует себя в уюте и безопасности. Каждому хочется совершенствоваться и расти. И все потому, что их любовь окрыляет. А мы сосредоточим внимание на поступках, которые присущи сильнейшим парам.

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1. Доверяют друг другу

Это невозможно переоценить. Сильные пары достаточно доверяют друг другу, чтобы не позволить никаким дурацким обвинениям испортить их отношения. Они не заглядывают в телефоны друг друга, не занимаются шпионажем, чтобы узнать правду.

В этих отношениях царит доверие. Такое, которое позволяет каждому чувствовать себя счастливым.



Партнеры в этих отношениях доверяют друг другу / Фото Charly Pn

2. Работают над отношениями

Сильные пары знают, что отношения требуют усилий и работы. И здесь говорится не только о периоде знакомства и привыкания друг к другу. Это и о тех, кто вместе уже не первый год. Простые проявления любви, благодарности и ничего яркого – вот к чему стремятся сильные пары.

Им не нужно, чтобы кто-то говорил им, что их отношения будут успешными. Они прилагают равные усилия, чтобы эти отношения развивались и процветали.

3. Не ищут одобрения других

Люди в таких отношениях не являются ярыми поклонниками одобрения со стороны других. Они абсолютно уверены в своем выборе. Им не нужны их друзья или семья, когда на сцену выходят ссоры или разногласия. Они вполне способны решить проблему самостоятельно.

4. Поощряют друг друга

Сильные пары никогда не перестают поощрять друг друга быть лучшими версиями самих себя. Что они делают правильно, так это то, что они никогда не просят друг друга быть теми, кем они не являются. Они наполняют словами ободрения и удовлетворения тех, с кем они есть.

А еще в таких отношениях отсутствует соревнование. Каждый хочет, чтобы вторая половинка преуспевала в том, чем она занимается. И здесь нет лучших.



Каждый в этих отношениях поощряет другого становиться лучше / Фото Everton Vila

5. Влюбляются в недостатки

Некоторым парам сложно принять друг друга со всеми недостатками по прошествии некоторого времени в отношениях. Но сильные пары влюбляются в наличие недостатков своего партнера и искренне воспринимают их.

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